 BAE İsrail′e ekonomik boykota son verdi | DÜNYA | DW | 29.08.2020

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DÜNYA

BAE İsrail'e ekonomik boykota son verdi

Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail ile diplomatik ilişkilerin başlatılması kararı kapsamında İsrail'e yönelik ekonomik boykota son verdi. BAE ile İsrail vatandaşları ve firmaları arasında iş yapmak mümkün olacak.

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İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında diplomatik ilişkilerin başlatılması kararının ardından, BAE Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid el Nahyan, İsrail'e yönelik ekonomik boykotu iptal edecek kararnameyi imzaladı. BAE resmi haber ajansı WAM, kararname ile boykot kapsamındaki cezaların da kaldırıldığını bildirdi.

BAE'nin 1972 yılında çıkarttığı bir yasa ile, İsrail vatandaşları ve şirketleri ile her türlü iş ilişkisi ve ticaret yasaklanmıştı. Cumartesi günü imzalanan kararname ile bu yasa iptal edilmiş oldu. WAM'ın haberinde, "BAE vatandaşları ve şirketleri, İsrail'de bulunan özel ve tüzel kişilerle veya İsrail vatandaşları ile sözleşme yapabilirler" denildi. Böylelikle, iki ülkeden vatandaşlar ve firmalar arasında iş yapmanın yanı sıra, ticaret ve para transferinin yanı sıra İsrail ürünlerinin ithaline de izin verilecek.

Tel Aviv ile Abu Dabi arasındaki doğrudan uçak seferlerine de Pazartesi günü başlanacağı açıklanmıştı.

İsrail ile BAE, ABD'nin arabuluculuğu ile Ağustos ayının başında diplomatik ilişkileri başlatma kararı almıştı. BAE böylece İsrail'i tanıyan ilk Körfez ülkesi ve Mısır ile Ürdün'ün ardından üçüncü Arap ülkesi oldu. İki ülke arasında varılan anlaşmayla İsrail, işgal altında bulundurduğu Batı Şeria'nın bazı bölümlerini ilhak planlarını askıya almayı taahhüt etmiş, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması kararına Filistin'in yanı sıra Türkiye de sert tepki göstermişti.

dpa / JD,ET

© Deutsche Welle Türkçe

 

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