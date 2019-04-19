BAE adına casusluk yaptığı iddia edilen tutuklu Silivri Cezaevi'nde ölü bulundu

Birleşik Arap Emirlikleri adına Türkiye'de casusluk faaliyetleri yürüttükleri şüphesiyle 10 gün önce tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne konan iki kişiden biri ölü bulundu.

İki şüpheli "askeri, siyasi ve uluslararası casusluk" suçlamalarıyla 19 Nisan'da tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Cumhuriyet başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında 'Uluslararası Casusluk Yapma', 'Devletin Gizli Kalması Gereken Bilgilerini Siyasal veya Askeri Casusluk Temin Etme' suçlarından Zakı Y.M. Hasan, İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce 19 Nisan 2019'da tutuklanmıştır. Tutuklu Zakı Y.M. Hasan'ın Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kaldığı tek kişilik orasında cezaevi görevlileri tarafından dün saat 08.16'da sabah sayımı alınmış, tutuklu yiyecek dağıtımı esnasında saat 10.22'de kaldığı tek kişilik odaya gelindiğinde Zakı Y.M. Hasan'ın banyo kapısında asılı olduğu nöbetçi infaz koruma memuru tarafından görülmüş ve hemen durumundan yetkililer haberdar edilmiştir. Olayla ilgili adli soruşturma başlatılmış olup, adli muayene ve otopsi işlemleri İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılmıştır" denildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonuyla yakalanan şüphelilerin, 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkili olup olmadıkları araştırılıyordu.

Associated Press haber ajansının Türk yetkililere dayandırdığı bilgiye göre ise iki şüpheli sorgu sırasında, Türkiye'de yaşayan muhalif Arap kişiler hakkında bilgi topladıklarını itiraf etmişti.

DW,AFP,AP/ÇÖ,BK,JD

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