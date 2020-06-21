 Badische Zeitung: Stuttgart olayları hafife alınamaz | BASIN | DW | 22.06.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

BASIN

Badische Zeitung: Stuttgart olayları hafife alınamaz

Suttgart'ta yaşanan şiddet olayları ve ABD Başkanı Donald Trump’ın koronavirüs salgını dönemindeki ilk seçim mitingi Alman basınında öne çıkan konu başlıklarını oluşturuyor.

default

Almanya'nın Stuttgart kentinde hafta sonunda polise yönelik saldırı ve mağazaların yağmalanması şeklinde kendini gösteren şiddet olayları gündemin ana maddelerinden biri. Badische Zeitung'un yorumunda, yaşananların hiçbir şekilde haklı gösterilecek tarafı olmadığı vurgulanıyor:

"Yaşanan bu kargaşanın, polislerin siyasetçiler tarafından toptancı bir anlayışla itham altında bırakıldığı ve bir yayın organında, güya hiciv olsun diye 'çöp' olarak nitelendirildiği bir döneme denk gelmesi herhalde tesadüf değil. Devletin şiddet tekelinin araç ve temsilcileri ile ilgili söylemlerde, bunlara karşı şiddetin de meşrulaştırılma çabası ile kendini gösteren ve ağır ağır ilerleyen bir kayma söz konusu. Stuttgart olayları hiçbir şekilde haklı çıkarılamaz ve hafife alınamaz. Yaşananların politik bir aktivizm ile alakası yok. Şiddet olayları esnaf ve polisi mağdur etmiştir ve hem değerlerimize hem de toplum düzenimize bir saldırı anlamı taşımaktadır. Ayrıca ırkçılığın gerçek kurbanlarının hatırlarını da kirletmiştir."

Aynı konuyu yorumlayan Reutlinger General-Anzeiger gazetesi ise Stuttgart'ta yaşananları daha genel bir bakış açısı ile değerlendirerek, şiddetin tüm dünyada, giderek artan oranda hoşnutsuzluğu ifade etmenin bir yolu olmaya başladığını belirtiyor:

"Hapis ve para cezaları ve sosyal hizmetler genel problemi temelden değiştiremeyecek. İçeride ve dışarıda toplumsal değişimlere şahit oluyoruz. Şiddeti, hoşnutsuzluğu ifade etmenin bir yolu olarak gören insanların sayısı artıyor. Bu yapılırken de, insanların mülklerine, devlete ve onun temsilcilerine karşı her türlü saygı da yitip gidiyor. Şiddet ufak noktalarda başlar, sıklıkla söylemlerde… Buna karşı durmamız gerekiyor. Sorun hepimizi ilgilendiriyor ve hep birlikte mücadele etmeye mecburuz."

Alman gazeteleri ABD Başkanı Donald Trump'ın Oklahoma eyaletine bağlı Tulsa kentinde, salgın dönemindeki ilk seçim mitingini düzenlemesini de ele alıyor. Trump'ın anketlerde rakibinin gerisinde olduğunu belirten Wiesbadener Kurier gazetesi, buna rağmen seçimlere kadar Trump'ın farkı kapatabileceği yorumunda bulunuyor:

"Donald Trump'ın güçlü bir ekonomi ile seçim kampanyasına girme planlarını yaşanan pandemi altüst etti. Rakibi Joe Biden anketlerde açık ara önde görünüyor. Ancak bu Trump'ın mağlup olduğu anlamına gelmez, zira seçimlere daha dört aydan fazla zaman var. Amerikalılar 3 Kasım'da iki ihtiyar beyaz adamdan birini seçecek. İkisini de gelecek için gerçek bir seçenek olarak görmek zor. Ancak Biden en azından daha öngörülebilir bir Amerikan siyasetine dönüş taahhüdünde bulunuyor. Sadece bu bile ona oy vermek için yeterli bir sebep."

Trump'ın mitingini sayfalarına taşıyan bir diğer gazete de Frankenpost. Gazete ABD Başkanı'nın bir hayal dünyasında yaşadığı görüşünde:

"Beyaz Saray'daki adamın sarsılmaz egosunun tezahürlerinden biri de bilindiği üzere kendini, gerçeklerden kaçmak ve bir hayal dünyasında yaşamak şeklinde dışa vuruyor. Bu Başkan, kendini yasaların üstüne koyan, başkalarına hakaret eden, kabalık yapan bir otokrat. Aynı zamanda siyaset, diplomasi ve olayların küresel bağlantıları gibi konularda da küstah, adaletsiz ve cahil."

dpa / ET,HT

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Stuttgart’ta ağır şiddet olayları

Polis’in uyuşturucu kontrolü yapmak istemesiyle tansiyonun yükseldiği Stuttgart’ta yoğun şiddet olayları yaşandı. Dükkanların yağmalandığı ve 19 polis memurunun yaralandığı olaylarda 24 kişi de gözaltına alındı. (21.06.2020)  

Benzer içerik

Deutschland Randale in Stuttgart mit Verletzten und Plünderungen

Stuttgart’ta ağır şiddet olayları 21.06.2020

Polis’in uyuşturucu kontrolü yapmak istemesiyle tansiyonun yükseldiği Stuttgart’ta yoğun şiddet olayları yaşandı. Dükkanların yağmalandığı ve 19 polis memurunun yaralandığı olaylarda 24 kişi de gözaltına alındı.

USA | Washington DC - Trumps Königreich

Trump göstericileri tehdit etti 19.06.2020

ABD Başkanı Donald Trump hafta sonu yapacağı miting öncesi protestoculara "anarşistler, kışkırtıcılar, çapulcular“ diye seslenerek "kendilerine anlayışlı davranılmayacağı" uyarısı yaptı.

US Präsident Donald Trump

"Seçimi kaybedersem başka işler yaparım" 13.06.2020

ABD Başkanı Trump, rakibi Biden’ın yaklaşan seçimde "oy çalabileceği" ve "sonuçları kabullenmeyebileceği" yönündeki ifadelerine cevaben, seçimi kaybetmesi halinde "başka işler yapacağını" söyledi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Cinayetin işlendiği park

"Moskova, kolunun nereye kadar uzandığını gösteriyor"

Alman basınında bugün yer alan yorumlarda, Almanya'nın AB dönem başkanlığını devralması ve Berlin'de başsavcılığın Rusya'ya yönelik cinayet suçlaması öne çıkıyor.  

FOTO-GALERİ

Türkei Tabakkonsum Samsun Fabrik (Public Domain)

Tütüne Hayır Günü: Türk tütününün tarihi

Türk tütünü dünyada nasıl yaygınlaştı?  