Badische Zeitung: Stuttgart olayları hafife alınamaz

Almanya'nın Stuttgart kentinde hafta sonunda polise yönelik saldırı ve mağazaların yağmalanması şeklinde kendini gösteren şiddet olayları gündemin ana maddelerinden biri. Badische Zeitung'un yorumunda, yaşananların hiçbir şekilde haklı gösterilecek tarafı olmadığı vurgulanıyor:

"Yaşanan bu kargaşanın, polislerin siyasetçiler tarafından toptancı bir anlayışla itham altında bırakıldığı ve bir yayın organında, güya hiciv olsun diye 'çöp' olarak nitelendirildiği bir döneme denk gelmesi herhalde tesadüf değil. Devletin şiddet tekelinin araç ve temsilcileri ile ilgili söylemlerde, bunlara karşı şiddetin de meşrulaştırılma çabası ile kendini gösteren ve ağır ağır ilerleyen bir kayma söz konusu. Stuttgart olayları hiçbir şekilde haklı çıkarılamaz ve hafife alınamaz. Yaşananların politik bir aktivizm ile alakası yok. Şiddet olayları esnaf ve polisi mağdur etmiştir ve hem değerlerimize hem de toplum düzenimize bir saldırı anlamı taşımaktadır. Ayrıca ırkçılığın gerçek kurbanlarının hatırlarını da kirletmiştir."

Aynı konuyu yorumlayan Reutlinger General-Anzeiger gazetesi ise Stuttgart'ta yaşananları daha genel bir bakış açısı ile değerlendirerek, şiddetin tüm dünyada, giderek artan oranda hoşnutsuzluğu ifade etmenin bir yolu olmaya başladığını belirtiyor:

"Hapis ve para cezaları ve sosyal hizmetler genel problemi temelden değiştiremeyecek. İçeride ve dışarıda toplumsal değişimlere şahit oluyoruz. Şiddeti, hoşnutsuzluğu ifade etmenin bir yolu olarak gören insanların sayısı artıyor. Bu yapılırken de, insanların mülklerine, devlete ve onun temsilcilerine karşı her türlü saygı da yitip gidiyor. Şiddet ufak noktalarda başlar, sıklıkla söylemlerde… Buna karşı durmamız gerekiyor. Sorun hepimizi ilgilendiriyor ve hep birlikte mücadele etmeye mecburuz."

Alman gazeteleri ABD Başkanı Donald Trump'ın Oklahoma eyaletine bağlı Tulsa kentinde, salgın dönemindeki ilk seçim mitingini düzenlemesini de ele alıyor. Trump'ın anketlerde rakibinin gerisinde olduğunu belirten Wiesbadener Kurier gazetesi, buna rağmen seçimlere kadar Trump'ın farkı kapatabileceği yorumunda bulunuyor:

"Donald Trump'ın güçlü bir ekonomi ile seçim kampanyasına girme planlarını yaşanan pandemi altüst etti. Rakibi Joe Biden anketlerde açık ara önde görünüyor. Ancak bu Trump'ın mağlup olduğu anlamına gelmez, zira seçimlere daha dört aydan fazla zaman var. Amerikalılar 3 Kasım'da iki ihtiyar beyaz adamdan birini seçecek. İkisini de gelecek için gerçek bir seçenek olarak görmek zor. Ancak Biden en azından daha öngörülebilir bir Amerikan siyasetine dönüş taahhüdünde bulunuyor. Sadece bu bile ona oy vermek için yeterli bir sebep."

Trump'ın mitingini sayfalarına taşıyan bir diğer gazete de Frankenpost. Gazete ABD Başkanı'nın bir hayal dünyasında yaşadığı görüşünde:

"Beyaz Saray'daki adamın sarsılmaz egosunun tezahürlerinden biri de bilindiği üzere kendini, gerçeklerden kaçmak ve bir hayal dünyasında yaşamak şeklinde dışa vuruyor. Bu Başkan, kendini yasaların üstüne koyan, başkalarına hakaret eden, kabalık yapan bir otokrat. Aynı zamanda siyaset, diplomasi ve olayların küresel bağlantıları gibi konularda da küstah, adaletsiz ve cahil."

dpa / ET,HT

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