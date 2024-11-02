Badenoch Muhafazakar Parti'nin ilk siyah kadın lideri oldu

İngiltere'de geçen Temmuz ayında düzenlenen seçimlerde büyük hezimete uğrayan Muhafazakar Parti'nin liderliğine ilk kez bir siyah kadın seçildi. Eski Başbakan Rishi Sunak'tan boşalan parti genel başkanlığı koltuğuna oturacak olan 44 yaşındaki Kemi Badenoch, Cumartesi yapılan seçimden galip çıkmasının ardından partisini "kuruluş ilkelerine geri döndürme" sözü verdi.

Aylar süren yarış sonrası altı adayın ikiye düşmesinin ardından rakibi eski Göçten Sorumlu Devlet Bakanı Robert Jenrick'i geride bırakan Badenoch, oyların yüzde 57'sini alarak Muhafazkar Parti'nin 2016'dan bu yana beşinci ldieri oldu.

Badenoch, sol kanattan yönetilerek merkeze doğru kaydığını savunduğu Muhafazakar Parti'yi bir yenileme sürecine sokacağını belirtti. Parti üyelerine seslenen yeni Genel Başkan, "Önümüzdeki görev zor ama basit. Majestelerinin sadık muhalefeti olarak ilk sorumluluğumuz, bu İşçi Partisi hükümetinin hesap vermesini sağlamak" diye konuştu ve ekledi: "İkinci görevimiz ise bundan daha az önemli değil; önümüzdeki birkaç yıl boyunca hükümete hazırlanmak."

İhtilaflı bakanlık dönemi

Partinin sağ kanadından olan yeni Genel Başkanın devletin rolünü azaltmayı ve "kurumsal sol düşünce" olarak adlandırdığı politikalara meydan okumayı desteklemesi bekleniyor. Badenoch, ifade özgürlüğünün, serbest piyasanın ve girişimciliğin ilkelerini savunmanın zamanının geldiğini savunuyor.

Nijerya'da büyümüş eski bir bankacı olan Badenoch, Muhafazakar Parti iktidarında eşitlik, iş, ticaret, konut bakanlıklarında görev yaptı. Bakanlık döneminde basınla, ünlülerle ve kendi ekibindeki yetkililerle sık sık ihtilaf yaşayan Badenoch'un tavizsiz duruşu, partinin ılımlı kanadını endişelendirse de kimi parti üyelerini ikna ederek liderliğe seçilmesinde bu özelliğinin rol oynadığı belirtiliyor. Diğer yandan Badenoch'un son seçimlerde merkezdeki liberal demokratlar sayesinde kazanılan yeni seçmenleri uzaklaştırabileceğinden endişe ediliyor.

Starmer'dan tebrik: Ülkemiz için gurur verici bir an

İşçi Partili Başbakan Keir Starmer Badenoch'un zaferini tebrik ederek, "Westminster'daki bir partinin ilk siyah lideri ülkemiz için gurur verici bir andır" ifadelerini kullandı. Badenoch ise etnik kökenine odaklanılmasını tercih etmediğini belirtmişti. Muhafazakar Parti Genel Başkanı, daha önce bu konuda kendisine yöneltilen bir soruya, "Ben derimizin renginin saçımızın ya da gözlerimizin renginden daha önemli görülmemesini arzulayan birisiyim" diye yanıtlamıştı.

Reuters/SÖ,EC

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