 Babacan′dan yeni parti açıklaması | TÜRKİYE | DW | 30.01.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Babacan'dan yeni parti açıklaması

AKP'den ayrılan ve aylardır yeni partisini kurması beklenen eski Ekonomi Bakanı Babacan'dan açıklama geldi. Babacan, "Herkesin içi rahat olsun" dedi.

default

AKP'den istifa ederek yeni parti kurma çalışmalarını başlatan eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan'ın ofisinden, Çarşamba günü parti kuruluşunun ertelendiğine yönelik çıkan haberler üzerine açıklama yapıldı.

Babacan'ın çalışma ofisinden yapılan açıklamada, "Parti hazırlıklarına yönelik yüksek ilgi ve sabırsızlığın toplumumuzdaki ihtiyaçtan kaynaklandığının farkındayız" denilerek parti kurma hazırlıkları sürecinin en önemli amacının, ülkenin ihtiyaçlarının ve sorunlarının doğru tespiti olduğuna dikkat çekildi.

Bu kapsamda da çözüm üretecek kadro ve politikaların oluşturulmasına çalışıdığı ifade edildi. Açıklamada, Babacan'ın açtığı internet sitesine çok yoğun bir ilgi olduğu belirtilerek ilgi gösterenlerle yapılan görüşme trafiğinin çok uzun bir zaman aldığı kaydedildi.

Çok sayıda vatandaşın da parti hazırlıkları için gönüllü çalışmaya aday olduğu belirtilen açıklamada, "En kısa sürede Partimiz, kadromuz ve çözümlerimizle vatandaşlarımızın huzurunda olacağız. Herkesin içi rahat olsun" ifadesi kullanıldı.

AKP'den ayrılan Babacan ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, 2019'da art arda yeni parti kurarak, siyasette kalmaya devam edeceklerini açıklamıştı. Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'nin kuruluşu 13 Aralık'ta yapılmıştı. Babacan'ın partisinin de  geçen yılın sonunda kurulması bekleniyordu.

Davutoğlu'nun Gelecek Partisi kuruldu

Davutoğlu'nun Gelecek Partisi kuruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir dönem yakın çalıştığı Babacan ve Davutoğlu'nun parti kurma çalışmalarına ilişkin ilişkin Çarşamba günü yaptığı açıklamada "Son 17 yılda kurulan kimi oluşumlar daha ilk seçimde sandığa gömülmüştür, biz AK Parti olarak başkasına değil kendimize bakıyoruz" demişti.

DW,GA/HS

 

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Özdağ: AKP’ye en büyük şamar sandıkta atılacak

AKP’li eski başbakan Davutoğlu’nun kurduğu Gelecek Partisi ile iktidardaki AKP arasında ‘kayyum krizi’ yaşanıyor. Parti yönetimine göre AKP, Gelecek Partisi’nin büyümesinden endişeli. Bu yüzden de kayyumlara başvuruyor. (22.01.2020)  

Benzer içerik

Türkei Ahmet Davutoglu und Tayyip Erdogan

Analiz: Erdoğan erken seçim hazırlığında olabilir 09.12.2019

Parti kurma çalışmaları son aşamaya gelen Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağır ithamlarına maruz kaldı. Murat Sabuncu'ya göre yaşanan bu gerilim, erken seçim hazırlığının işareti olabilir.

Türkei Erdogans AKP will Parteiausschluss von Ex-Ministerpräsident Davutoglu

Davutoğlu'nun partisinin başvurusu tamamlandı 12.12.2019

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun partisinin kuruluş işlemleri tamamlandı. Başvuruyu İçişleri Bakanlığı’na yapan eski AKP Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün "Yeni bir alternatif doğdu" dedi.

Ahmet Davutoglu ehemaliger türkischer Ministerpräsident

Reuters: Yeni parti yıl başından önce kurulacak 29.11.2019

Reuters haber ajansı, eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu’nun yeni partisi için 2020’nin beklenmeyeceğini duyurdu. Ali Babacan’ın yeni partisinin de bu yıl içinde kurulması bekleniyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aksaray'daki koronavirüs şüphesi üzerine yaptığı açıklamada, gerekli önlemlerin alındığını ve vatandaşların "endişe etmemesi" gerektiğini belirtti.  

FOTO-GALERİ

Haftstrafe für Mörder von Hrant Dink (picture alliance / dpa)

Hrant Dink davasında neler yaşandı?

19 Ocak 2007’de uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren gazeteci Hrant Dink’in öldürülmesinin üzerinden 13 yıl geçti. Fotoğraflarla 13 yıllık davanın kronolojisi..  