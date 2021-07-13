Babacan'dan 15 Temmuz yorumu: Ucube bir sisteme geçiş için fırsat olarak görüldü

Partisinin 1. Olağan Kahramanmaraş İl Kongresi'nde konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi ve sonrasında yaşananlara ilişkin hükümete sert eleştiriler yöneltti. "15 Temmuz Demokrasi Direnişi güçlü, demokratik bir hukuk devleti için gerçek bir fırsat olabilirdi" diyen Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bunu tam tersi yönde kullandığını ve 84 milyonu tek imzaya mahkum ettiği bir dönemi başlattığını söyledi.

Sözlerini "Her türlü krizin vazgeçilmezi olan, krizlerin ortağı Devlet Bahçeli de bu yolda onu yalnız bırakmadı" diye sürdüren Babacan, "251 şehidimizin, binlerce insanımızın direnişi; bu ülke ve millet için değil, ucube bir sisteme geçiş için bir fırsat olarak görüldü" şeklinde konuştu.

"Kirli ilişkiler sineye çekilecek gibi değil"

15 Temmuz'un ardından OHAL döneminde haksızlıklar yaşandığına işaret eden Babacan, AKP seçmenlerine de seslenerek "KHK denen ucube bir metotla, binlerce insanımızın sorgusuz sualsiz işten atılmasından rahatsız olduğunuzu biliyorum. Bu adaletsizlikler ve kirli ilişkiler sineye çekilecek gibi değil. Devleti yönetenlerin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından, 28 Şubat darbecilerine sarılması gerçekten ibretlik. Yanlarına Bahçeli'yi almaları, rotayı Perinçek'e emanet etmeleri ibretlik" dedi.

"Akraba bakanla el ele verdiler"

AKP'den ayrılarak DEVA partisini kuran ekonomiden sorumlu eski Devlet Bakanı Babacan, ekonomik gidişata ilişkin de değerlendirmeler yaptı. Babacan, Erdoğan'ın ekonomik sorunları 2013'te yaşanan olaylara bağlamaya çalıştığını belirterek eleştirilerini "Bu ülkenin hazine borcu 2 yılda 2'ye katladı. 2018 yılında akraba bakan ile el ele verdiler 970 milyar TL'lik hazine borcu 2 trilyon TL oldu. 95 yılda biriken borç kadar 2 yılda borç birikti" diye sürdürdü.

ANKA/HS,EC

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