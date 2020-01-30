 Babacan: Partimizin kuruluş dilekçesini bugün vereceğiz | TÜRKİYE | DW | 09.03.2020

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TÜRKİYE

Babacan: Partimizin kuruluş dilekçesini bugün vereceğiz

AKP'den istifa eden eski bakan Ali Babacan, yeni partinin kuruluş dilekçesini bugün İçişleri Bakanlığı'na sunacaklarını, partinin tanıtımını da Çarşamba günü yapacaklarını açıkladı.

Eski Bakan Ali Babacan

Eski Bakan Ali Babacan

Kurucuları arasında bulunduğu AKP'den istifa eden eski bakan Ali Babacan, partisinin resmi kuruluş dilekçesini bugün İçişleri Bakanlığı'na sunacaklarını açıkladı.

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Babacan, Fox TV'de partisinin kuruluşuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Babacan, yeni kurdukları partinin adının da Çarşamba günü yapılacak tanıtım toplantısında açıklanacağını söyledi. Partinin kurucular listesinin 90 kişiden oluştuğunu söyleyen Babacan, kurucuların yüzde 27'sinin kadın olduğunu belirtti.

Parti programında "Birinci sayfanın basın özgürlüğü" olduğunu söyleyen Babacan, "İfade özgürlüğü olmayınca problemleri dile getiremiyorsunuz. Problemlerini tartışmayan bir ülkenin sorunları çözmesi mümkün değil. Sorun var diyeni susturuyorsanız bir şekilde o ülke sorunlarını konuşamıyor demektir" şeklinde konuştu.

Türkiye'de "Korkular üzerinden beslenen bir siyaset" olduğunu belirten Babacan, "Biz Türkiye için refah seviyesi çok daha arttığı, insanların korkmadan geleceğini planladığı bir Türkiye istiyoruz" şeklinde konuştu. Eski Bakan, isim vermeden AKP hükümetini eleştirerek, "Temel ilkeleri ihya eden, özgürlükleri demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü ihya eden bu evrensel değerler temeline oturmuş kendi vatandaşı için çok daha yaşanabilir Türkiye’yi oluşturmak bugünün ihtiyacı. Bu yönetimle bunu gerçekleştirmek mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin sorunlarıyla uğraşmayı hedeflediklerini belirten Ali Babacan, sadece AKP'ye değil "Mevcut siyasi partilerin hepsine de rakip" olacaklarını ifade etti. Babacan, "Ana akım bir siyasi hareket" başlattıklarını vurguladı.

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e ilişkin olarak Babacan, "Abdullah Gül ile çok eski dostuz. Ben siyasete girmeden önce tanıyordum. Beni siyasete davet eden kendisi. Bizim parti hazırlık çalışmalarında bize tecrübesiyle ve fikirleri ile çok destek oldu. Ama siyasi kadronun tamamı biz ve bizim arkadaşlarımızdan oluşan kişiler" açıklamasında bulundu.

Yeni kurulacak partinin adının DEVA (Demokrasi ve Atılım Partisi) olması bekleniyor.

Ali Babacan, geçen yıl Temmuz ayında kurucuları arasında yer aldığı AKP'den istifa ettiğini açıklamıştı. Babacan istifasına gerekçe olarak da parti ile arasındaki değer ve fikirler açısından derin farklılıkları göstermişti.

DW/ JD,MK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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