Babacan'ın yeni partisinde hedef "Türkiye partisi" olmak

AKP'den istifa eden eski bakan ve başbakan yardımcısı Ali Babacan başkanlığındaki yeni partinin kuruluş dilekçesi Pazartesi günü İçişleri Bakanlığı'na verildi. Partinin kuruluş dilekçesini, kurucular kurulu üyelerinden Mehmet Emin Ekmen ve İdris Şahin Pazartesi günü İçişleri Bakanlığı'na sundu. Partinin merakla beklenen 90 kişilik kurucular kurulu listesi belli olurken, parti tüzüğü ve programı Çarşamba günü açıklanacak.

Ali Babacan partinin adının özel bir tanıtım toplantısı ile duyurulacağını söylese de, parti kurmayları DW Türkçe'ye partinin adının DEVA olduğunu açıkladı. DEVA; Demokrasi ve Atılım Partisi'nin açılımı.

"Erdoğan'ın dinlenme zamanı geldi"

Partinin kurucular kurulu listesinde yer alan eski AKP'li vekillerden ve eski Mazlum Der Genel Başkanı Ahmet Faruk Ünsal, DEVA'nın AKP'den ve eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi'nden farkını DW Türkçe'ye anlattı.

Ünsal, "Husumet siyaseti yapmıyoruz ama Erdoğan tüm Türkiye'yi, dünyayı yordu. Kendisi de yorgun, dinlenme zamanı geldi" derken, Erdoğan'a rakip olduklarını açıkça söylemekten çekinmedi. Ünsal, "Türkiye'nin ayarlarının bozulduğunun farkındayız. Ekonomi allak bullak ama ekonomi gibi her sorunun altında hukukun üstünlüğünün altüst edilmesi yatıyor. Kanun önünde eşitliği Türkiye'ye getirmek zorundayız" şeklinde konuştu.

Ünsal, Türkiye'nin acil bir restorasyona ihtiyacı olduğunu söyledi. Yargı, medya, dış politika, ekonomi ve eğitimi en sorunlu alanlar olarak sıralayan Ünsal "Türkiye partisi olarak yola çıkıyoruz. AKP'den gelecek her türlü baskıları da göğüslemeye hazırız. Hukuk içinde mücadele edeceğiz" yorumu yaptı.

DEVA partisinin temel vurgusunun güçlendirilmiş bir parlamenter sisteme dönüş olacağını, bunun için her türlü diyaloga da kapılarını açacağını anlatan Ünsal, "Hukuku mumla arayan Türkiye'nin düzelmesi için elimizden geleni yapmaya kararlıyız" mesajı verdi. Ünsal, tıpkı Babacan gibi Davutoğlu ile farklarını "tarzlarımız değişik" sözleriyle yorumlarken, Türk halkının siyasette çeşitliliğe ve farka en ihtiyaç duyduğu dönemde DEVA'yı "merkez siyaset partisi" olarak tanımlamanın en doğru yöntem olacağını savundu.

Eski ekonomi bürokratları, vekiller ve yeni isimler

Partinin 90 kişilik kurucular kurulu listede mevcut vekillerden sadece AKP'den istifa eden Mustafa Yeneroğlu'nun olması dikkati çekiyor. Partinin kurucular kurulu listesinde yer aldığını doğrulayan Yeneroğlu Twitter hesabından "müreffeh bir Türkiye" mesajı verdi.

Babacan'ın partisinin 90 kişilik kurucular kurulu listesinde eski AKP'li bakanlardan Nihat Ergün, Sadullah Ergin ile Selma Aliye Kavaf, AKP'li eski vekillerden Ahmet Faruk Ünsal, Mehmet Emin Ekmen, Hatice Dudu Özdal da yer alıyor.

Hazine Müşteşarlığı da yapmış olan ekonomist İbrahim Çanakçı, Hazine Müsteşar yardımcılığı görevinde bulunmuş Cavit Dağdaş ile 15 Temmuz soruşturması kapsamında gözaltına alınıp sorgulanan eski AKP'li vekil İdris Şahin'in yanı sıra kamuoyunun yakından tanıdığı isimler dikkat çekiyor.

Kurucular kurulunda 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Eskişehir Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı olan emekli korgeneral Mehmet Şanver de var. Listede dikkat çeken isimler arasında Ülkü Ocakları kurucu Genel Başkanı Ramiz Ongun, PKK'nın sivilleri öldürümesini protesto için başlatılan "Benim için öldürme" kampanyasının mimarı Avukat Gülçin Avşar, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eski başkanı Birol Aydemir, eski vali Hasan Canpolat, HDP eski milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ı kızı Münevver Fırat da bulunuyor.

TSK'da çeşitli görevlerde yer alan, akademisyen stratejist ve son dönemde AKP'nin Suriye politikasına dönük eleştirileriyle bilinen Metin Gürcan da DEVA partisinin kurucular kurulu ekibine girdi. Gürcan, kurucu üyeler arasında yer aldığını Twitter üzerinden de duyurdu.

Kurucular kurulunda 27 kadın üye de yer alıyor.

Hilal Köylü / Ankara

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