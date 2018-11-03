 Baba Bush hayatını kaybetti | DÜNYA | DW | 01.12.2018

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DÜNYA

Baba Bush hayatını kaybetti

ABD eski başkanlarından George H. W. Bush 94 yaşında hayatını kaybetti. 41'inci başkanı olan George H. W. Bush aynı zamanda George W. Bush'un babasıydı.

George Bush Senior (Getty Images/J. Squire)

ABD'nin 41. Başkanı George Herbert Walker Bush'un 94 yaşında Teksas'ta hayatını kaybetti. Bir süredir tedavi gören Bush'un, eşinin ölümünden yaklaşık sekiz ay sonra Teksas eyaletinin Houston kentinde hayata gözlerini kapadığı açıklandı. Oğulları tarafından yapılan açıklamada "George H.W. Bush yüksek bir karaktere sahipti ve bir evladın isteyebileceği en iyi babaydı" ifadesine yer verildi.

ABD Başkanı Donald Trump, George H. W. Bush'un ölümünün ardından yayınladığı mesajında Bush'un inancına, ailesine ve ülkesine olan bağlılığı ile nesiller boyu Amerikalılara ilham verdiğini söyledi.

Baba Bush'u 1992 seçimlerinde koltuğundan eden eski Başkanlardan Bill Clinton da "Başkan Bush ile geçirdiğim her dakika için minnettarım ve dostluğunu hayatımdaki en harika hediyelerden biri olarak göreceğim" dedi. 

1989-1993 yılları arasında Beyaz Saray'da görev yapan Bush'un başkanlık dönemine damga vuran olayların başında Sovyetler Birliği ile ABD ilişkilerinde yakınlaşma adına Mihail Gorbaçov ile birkaç kez buluşması oldu.

George H. W. Bush eşi Barbara Bush ile birlikte

George H. W. Bush eşi Barbara Bush ile birlikte

Bush ayrıca 1990'da Irak'ın Kuveyt'i işgal etmesi üzerine ABD önderliğinde geniş bir uluslararası ittifak oluşturdu.  Ocak 1991'de ABD'nin hava saldırılarıyla başlayan Körfez Savaşı şubat sonlarında müttefiklerin zaferiyle sonuçlanmıştı.

AP,AFP/ÖA,MY

©Deutsche Welle Türkçe

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