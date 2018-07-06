 Baba Özil: Mesut′un yerinde olsam takımdan ayrılırım | ALMANYA | DW | 08.07.2018

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ALMANYA

Baba Özil: Mesut'un yerinde olsam takımdan ayrılırım

Alman Milli Takımı oyuncularından Mesut Özil'in babası Mustafa Özil takım menajeri Bierhoff'un oğluyla ilgili sözlerine tepki göstererek, "Mesut'un yerinde olsam milli takımdan ayrılım" dedi.

Erdogan mit Özil (picture-alliance/dpa/Uncredited/Presdential Press Service)

Alman Milli Takımı oyuncularından Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın FIFA 2018 öncesinde Londra'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşüp fotoğraf çektirmeleri ile başlayan kriz sürüyor. Mesut Özil'in babası Bild am Sonntag'a verdiği demeçte, oğluyla ilgili açıklamalar yapan Alman Milli Takımı Menajeri Oliver Bierhoff'un son açıklamalarını eleştirdi. Özil, "Ben Mesut'un yerinde olsam, teşekkür eder 'buraya kadar' derim. Bu kadar incitme bedel olarak büyük. Mesut'un yerinde olsam istifa ederim" dedi.

"Bierhoff'un açıklamaları yüzsüzlük"

Bierhoff'un, "Mesut Özil'i kadroya almaktan vazgeçme şıkkı düşünülebilirdi" açıklamasını, "yüzsüzlük" diye tanımlayan Mustafa Özil, "Benim görüşüme göre bu açıklama kendilerini (Bierhoff) kurtarmaya hizmet ediyor" dedi. 

Oğluna yapılan muamaleyi eleştiren Özil, "Hep aynı: Kazanınca birlikte kazandık. Kaybedince Özil yüzünden mi kaybediliyor? Mesut maçlarda yuhalandı ve günah keçisi ilan edildi. İncindiğini düşünüyorum" dedi. Danışmanlığını yapmayı bıraktığından bu yana arada sırada oğluyla mesajlaştığını söyleyen baba Mustafa Özil, oğlunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'la fotoğraf çekilmesini "iyi bir fikir değildi" şeklinde nitelendirdi.

Oliver Bierhoff

Oliver Bierhoff

Menajer Bierhoff Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw ve Alman Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel'in iyi bir kriz yönetimi yapamadığını da savunan Özil, "Şimdi çıkıp 'Mesut'tan vazgeçme şıkkı düşünülebilirdi' açıklaması kötü bir espri" dedi. 2013 yılına kadar oğlunun menajerliğini yapan Mustafa Özil bir tartışmanın ardından bu görevi bırakmıştı.

Bierhoff: Maalesef Mesut'u ikna edemedik

Oliver Bierhoff, Die Welt gazetesine verdiği özel mülakatta, Özil'in sessiz kalmasına izin vererek hata yaptıklarını söylemişti. Şimdiye kadar "hiçbir futbolcu üzerinde baskı kurmadıklarını ve kimseyi herhangi herhangi bir şeye zorlamadıklarını, aksine hep ikna yoluna gittiklerini" söyleyen Bierhoff, "Maalesef Mesut'u ikna edemedik. Bu durumda ondan vazgeçip geçilemeyeceğini düşünebilirdik" diye konuşmuştu.

Bierhoff daha sonra yaptığı açıklamalarda ise Özil'le ilgili sözlerinin yanlış anlaşıldığını savunmuş ve, "Kendimi yanlış ifade ettiğim için üzgünüm. Açıklamalarım yanlış yorumlandı" diye konuşmuştu.

SID, dpa / HT, ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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