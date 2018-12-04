Başsavcılıktan iki Suudi yetkili hakkında yakalama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Suudi Arabistan veliaht prensinin en yakın danışmanlarından Saud el Kahtani ve istihbarat görevlisi General Ahmed el Asiri hakkında gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini planladığı şüphesiyle yakalama kararı talep etti.

Ajansların Türk yetkililere dayandırdığı haberlere göre savcılık el Kahtani ve General Ahmed el Asiri'nin 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda Kaşıkçı'nın öldürülmesini planlayanlar arasında bulunduğuna yönelik "güçlü şüphe" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

El Asiri ve El Kahtani Ekim ayında Suudi Arabistan tarafından görevlerinden alınmışlardı.

Türk yetkililerden birinin "Savcılığın Asiri ve Kahtani hakkında tutuklama talebi, Suudi yetkililerin bu kişiler hakkında resmi bir adım atmayacağı varsayımına dayanıyor" dediği aktarıldı.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na girdikten sonra bir daha çıkamamıştı. Riyad, Kaşıkçı’nın öldürüldüğünü kabul etmiş, ancak talimatın kim tarafından verildiğini açıklamamıştı.

Reuters,AFP/SSB, HT

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