 Başsavcılıktan iki Suudi yetkili hakkında yakalama talebi | TÜRKİYE | DW | 05.12.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

TÜRKİYE

Başsavcılıktan iki Suudi yetkili hakkında yakalama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini planladıkları gerekçesiyle iki Suudi yetkili hakkında yakalama kararı talep etti.

Ahmed el Asiri

Ahmed el Asiri

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Suudi Arabistan veliaht prensinin en yakın danışmanlarından Saud el Kahtani ve istihbarat görevlisi General Ahmed el Asiri hakkında gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini planladığı şüphesiyle yakalama kararı talep etti.

Ajansların Türk yetkililere dayandırdığı haberlere göre savcılık el Kahtani ve General Ahmed el Asiri'nin 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda Kaşıkçı'nın öldürülmesini planlayanlar arasında bulunduğuna yönelik "güçlü şüphe" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Jamal Khashoggi

El Asiri ve El Kahtani Ekim ayında Suudi Arabistan tarafından görevlerinden alınmışlardı.

Türk yetkililerden birinin "Savcılığın Asiri ve Kahtani hakkında tutuklama talebi, Suudi yetkililerin bu kişiler hakkında resmi bir adım atmayacağı varsayımına dayanıyor" dediği aktarıldı.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na girdikten sonra bir daha çıkamamıştı. Riyad, Kaşıkçı’nın öldürüldüğünü kabul etmiş, ancak talimatın kim tarafından verildiğini açıklamamıştı.

Reuters,AFP/SSB, HT

© Deutsche Welle Türkçe 

Önerdiğimiz linkler

CIA senatörlere Kaşıkçı brifingi verecek

ABD'de CIA Direktörü Gina Haspel, Senato liderlerini Kaşıkçı cinayeti konusunda bilgilendirecek. CIA'in Suudi Arabistan Veliaht Prensi’nin cinayetle bağlantısına dair ne derece bilgi sahibi olduğu tartışma konusuydu. (04.12.2018)  

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden Veliaht Prens hakkında suç duyurusu

İnsan Hakları İzleme Örgütü G20 Zirvesi'ne katılmak üzere Arjantin'e gitmesi beklenen Veliaht Prens Selman hakkında suç duyurusu yaptı. Prens'in Kaşıkçı cinayeti ve Yemen'e operasyonlar nedeniyle tutuklanması istendi. (27.11.2018)  

Senatörler Kaşıkçı cinayetinden Suudi Prens'i sorumlu tuttu

CIA Direktörü Haspel’in Kaşıkçı’nın öldürülmesine ilişkin brifinginin ardından Cumhuriyetçi senatörler yaptıkları açıklamalarda, cinayetin talimatını Veliaht Prens’in verdiğine inandıklarını dile getirdiler. (04.12.2018)  

Benzer içerik

USA Gina Haspel, designierte CIA-Direktorin | Anhörung Senate Intelligence Committee in Washington

CIA senatörlere Kaşıkçı brifingi verecek 04.12.2018

ABD'de CIA Direktörü Gina Haspel, Senato liderlerini Kaşıkçı cinayeti konusunda bilgilendirecek. CIA'in Suudi Arabistan Veliaht Prensi’nin cinayetle bağlantısına dair ne derece bilgi sahibi olduğu tartışma konusuydu.

Saudi-Arabien König Salman bin Abdulaziz Al Saud & Kronprinz Mohammed bin Salman

Suudi Arabistan: Veliaht Prens nasıl devrilebilir? 23.11.2018

Gazeteci Cemal Kaşıkçı öldürüldüğünden beri Veliaht Prens Muhammed bin Selman üzerindeki uluslararası baskı artıyor. Kraliyet ailesi isterse veliaht prensi azledebilir. Ama bunun için siyasi irade gerekiyor.

Riad Donald Trump Mohammed bin Salman

Trump: Suudi Arabistan sarsılmaz partnerimiz olarak kalacak 20.11.2018

Trump, Veliaht Prens Kaşıkçı cinayetinden haberdar olsa dahi Suudi Arabistan’ın ABD’nin "sarsılmaz partneri" olarak kalacağını söyledi. ABD Başkanı, Riyad'la askeri anlaşmaları askıya almanın "ahmakça" olacağını söyledi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Kombi-Bild Türkei Weibliche Mitglieder des Parlaments 1935

Türkiye'nin ilk kadın milletvekilleri

Türkiye'de kadınlar 84 yıl önce milletvekili seçme ve seçilme hakkını elde etti. 1935'teki seçimlerde 17 kadın Meclis'e girdi. Türkiye o dönem meclisteki kadın oranıyla dünyada ikinci sıradaydı. Şimdi ise 118. sırada. 

FOTO-GALERİ

Rom, Trevi Brunnen (picture-alliance)

2018'de manşet olan seyahatler

2018'de dünya genelinde 1 milyar 200 milyon kişi seyahate çıktı. Hatta bazıları bu seyahatler nedeniyle manşetlere de taşındı. Kimi güldüren, kimi düşündüren bu haberleri sizler için derledik. 