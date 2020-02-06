 Başbuğ hakkında suç duyurusu | TÜRKİYE | DW | 07.02.2020

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TÜRKİYE

Başbuğ hakkında suç duyurusu

AKP, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında suç duyurusunda bulundu. AKP, Başbuğ hakkında kamu davası açılmasını talep ediyor.

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ (Foto: Arşiv)

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ (Foto: Arşiv)

AKP'den Bekir Bozdağ ve Mustafa Elitaş'ın da aralarında olduğu altı milletvekili eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verilen suç duyurusu dilekçesinde Başbuğ hakkında "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret" suçundan kamu davası açılması talep edildi.

Dilekçede, "TBMM'nin iradesiyle yasalaşan kanun tasarısı ve değişiklik önergelerinin FETÖ'nün direktifiyle hazırlandığını iddia etmek, 15 Temmuz gecesinde FETÖ'ye karşı kahramanca direnen ve bu nedenle bombalanan Gazi Meclisimize ve onun mensuplarına açık bir saygısızlık olup, bu nitelikteki bir ithamın Genelkurmay Başkanlığı yapmış bir kişiden sadır olması büyük talihsizliktir. Kanun tasarı ve değişiklik önergelerinin ne teklif aşamasında ne de yasalaşma sürecinde herhangi bir örgütün etkisi söz konusu olmamıştır" denildi.

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İlker Başbuğ ne dedi?

Suç duyurusunun arkasında İlker Başbuğ'un askerlerin özel yetkili mahkemelerce yargılanmasının önünü açan yasayı eleştiren sözleri yatıyor.

Eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ, Haber Global'deki bir programda, "2009'da askerlerin, askeri mahalde işlediği suçlar da dahil özel yetkili mahkemelerde yargılanmasının önünü açan yasa teklifi getiriliyor. Bunu kim hazırladı? Tamamen FETÖ ile ilgili, araştırılsın" demişti. Başbuğ'un sözleri, düzenlemede imzası bulunan siyasetçilerin tepkisine neden olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bu sözler üzerine AKP'li vekillere Başbuğ hakkında dava açılması talimatı vermişti.

Başbuğ, tartışmaya ilişkin açıklamasında TBMM'yi ve bazı üyeleri ismen itham eden bir sonuç çıkartılmasının doğru olmayacağını belirtmişti. Başbuğ, "Televizyon programındaki konuşmamızın kapsamı Hükümet tasarısı dışında iki önerge ile yapılan düzenlemeler olup esasen bunların üzerine FETÖ gölgesi düşürmek değil, gece yarısı yapılan bu düzenlemelerden FETÖ'nün istifade ettiğinin ortaya konulmasıdır" diyerek sözlerine açıklık getirmişti.

DW/ÖA,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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