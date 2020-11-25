 Başbakanlık kapısına çarpan kişi sabıkalı çıktı | ALMANYA | DW | 25.11.2020

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ALMANYA

Başbakanlık kapısına çarpan kişi sabıkalı çıktı

Almanya'da Çarşamba sabahı otomobilini Başbakanlık binasının giriş kapısına süren kişinin 6 yıl önce de benzer bir eylem gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Eylemcinin psikolojik sorunları olduğu belirtiliyor.

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Almanya'nın başkenti Berlin'de Çarşamba sabahı Bakanlar Kurulu toplantısının yapıldığı sırada otomobiliyle Başbakanlık binasının girişindeki metal avlu kapısına çarpan kişinin benzer bir suçtan sabıkalı olduğu ortaya çıktı.

Sağ ve sol kapılarının üzerine "Sizi lanet olasıca çocuk ve yaşlı katilleri" ve "Küreselleşme politikalarını durdurun" sloganlarının yazılı olduğu VW Golf markalı araçla kapıya çarptıktan sonra gözaltına alınan 54 yaşındaki eylemcinin, 2014 yılında da benzer bir eylem gerçekleştirdiği tespit edildi.

Eylemci, olaydan hemen sonra gözaltına alındı. Aracında yürüme engelliler için tekerlekli sandalye bulunduğu belirlenen kişinin, yürüme sorunu yaşamadığı aktarıldı. Polis sözcüsü, 54 yaşındaki sürücünün aracını çok yavaş bir şekilde sürerek kapıya çarptığını, bu nedenle araçta ve kapıda çok az zarar oluştuğunu bildirdi. Hafif şekilde yaralanan eylemcinin, olay yerine çağrılan bir ambulansta muayene edildikten sonra sorgulanmak üzere karakola götürüldüğü kaydedildi, ancak ifadesiyle ilgili ayrıntılı bilgi verilmedi. Eylemcinin psikolojisinin bozuk olduğu ve olayla ilgili terör kuşkusu bulunmadığı belirtildi.

Deutschland Berlin | Auto fährt in Zaun am Bundeskanzleramt

Soruşturma sürüyor

Kişinin eylemini dikkat çekmek amacıyla mı ya da başka bir gerekçe ile mi gerçekleştirdiği ise araştırılıyor.

Berlin polis sözcüsü, eylemcinin 2014 yılının Şubat ayında aynı araçla yine Başbakanlık binasının duvarına çarptığını ancak aracın üzerindeki sloganların farklı olduğunu söyledi. Eylemci 6 yıl önce aracının sol tarafına "Nicole, seni seviyorum" sağ tarafına ise "İnsan öldüren iklim değişimini sonlandırın" şeklinde sloganlar yazmıştı. Bu eyleminden sona da olay yerinde gözaltına alınmış, daha sonra serbest bırakılmıştı.

Polisten yapılan açıklamada, olay sırasında binada bulunan Başbakan Angela Merkel, Bakanlar ve Başbakanlık çalışanlarının eylem nedeniyle herheangi bir tehkiye maruz kalmadıkları belirtildi.

AFP/TY,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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