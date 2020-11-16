 Başbakanlık kapısı önünde otomobilli eylem | ALMANYA | DW | 25.11.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

ALMANYA

Başbakanlık kapısı önünde otomobilli eylem

Almanya'nın başkenti Berlin'de bir sürücünün Başbakanlık girişi önündeki kapıya otomobiliyle çarptığı haberi heyecan yarattı.

default

Almanya'nın başkenti Berlin'de bir kişi otomobilini Başbakanlık binası giriş kapısına sürdü.

Polis sözcüsü, otomobilin kasıtlı olarak kapıya doğru sürülüp sürülmediğinin incelendiğini, sürücünün gözaltına alındığını açıkladı.

Polis kaynakları sürücünün yaşlı biri olduğunu ve sorgusunun sürdüğünü belirterek soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü belirtti.

Deutschland Berlin | Auto fährt in Zaun am Bundeskanzleramt

DLF radyosu muhabirlerinin olay yerinden geçtiği fotoğraflarda otomobilin sürücü tarafındaki kapısında "Sizi lanet olasıca çocuk ve yaşlı katilleri", diğer kapıda da "Küreselleşme politikalarını durdurun" yazısı görülüyor.

Deutschland Berlin | Auto fährt in Zaun am Bundeskanzleramt

DW/BK,EC

© Deutsche Welle Türkçe

 

Benzer içerik

Symbolbild Spionage

Almanya'da Başbakanlık Basın Dairesi çalışanına casusluk suçlaması 16.11.2020

Almanya'da Başbakanlık Basın ve Bilgilendirme Dairesi'nde çalışan bir kişi hakkında Mısır istihbaratına bilgi sızdırdığı suçlamasıyla dava açıldı.

Symbolbild Justiz Gericht Richterhammer

Alman mahkemesi: Hükümet gazeteciye bilgi vermek zorunda 16.11.2020

Almanya'da mahkeme, Başbakanlık ile gazeteciler arasında yapılan arka plan görüşmeleriyle ilgili bilgi edinmek isteyen medya mensubunu haklı buldu. Mahkeme gazetecinin bilgi edinme hakkına vurgu yaptı.

Marcel Fratzscher Präsident DIW

Fratzscher: Almanya diğer ülkelerden daha başarılı değil 20.10.2020

Alman iktisatçı Fratzscher, vaka ve ölü sayısına bakıldığında Almanya'nın koronavirüsle mücadelede diğer ülkelere göre daha başarılı olduğu algısının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Deutschland Berlin | CDU-Chefin | Annegret Kramp-Karrenbauer

Almanya Savunma Bakanı: Alman askerleri doğru hareket etti

Almanya Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer, Doğu Akdeniz'de Türkiye bandıralı bir geminin Alman firkateyni tarafından durdurulmasına dair açıklama yaptı. Bakan, Alman askerlerinin "doğru hareket ettiğini" söyledi.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Korona krizinde birçok havayolu şirketi zarar etti. Seyahat kısıtlamalarının en çok vurduğu sektörde on binlerce çalışan işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Peki hangi şirket ne kadar zarar etti?  