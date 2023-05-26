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Başbakan Olaf ScholzFotoğraf: Soeren Stache/dpa/picture alliance
PolitikaAlmanya

Başbakan'a sarılan adam güvenlik tartışmasına yol açtı

3 saat önce

Almanya'da bir kişi, kendi özel otomobiliyle havaalanında Başbakan Olaf Scholz'un konvoyuna katıldı, ardından yanına yaklaşıp sarıldı. Olay, güvenlik tartışmalarını beraberinde getirdi.

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a havaalanının güvenlikli bölgesinde bir kişinin sarılması, güvenlik açığı tartışmalarını beraberinde getirdi.

İlk olarak Bild gazetesinin gündeme getirdiği olay, Frankfurt Havaalanında pistin bulunduğu güvenlikli bölgede meydana geldi. Kendi özel otomobiliyle güvenlikli alana girip Başbakan'ın konvoyuna katılmayı başaran kişinin, Scholz'un yanına giderek elini tuttuğu ve kendine çekerek kısaca sarılıp bıraktığı bildirildi. Kişinin sarılma olayı sonrasında havaalanında görevli federal polis tarafından gözaltına alındığı ve direniş göstermediği kaydedildi.

Alman hükümet sözcüsü de olayı doğruladı. Hükümet sözcü vekili Wolfgang Büchner, söz konusu kişinin sarılmasının Başbakan Scholz için de şaşırtıcı olduğunu, ancak somut olarak bakıldığında ortada büyük bir vaka bulunmadığını belirterek "Başbakan olayın hiçbir anında kendini tehdit altında hissetmemiştir" dedi. Sözcü, buna rağmen olayla ilgili aydınlatılması gereken soruların ortaya çıktığını kaydetti.

Konvoya katılıp barikatları nasıl aştı?

Bild gazetesi, özel otomobilin, plakası konvoyda kayıtlı olmamasına rağmen barikatlardan geçerek güvenlikli alana nasıl girdiğini sorgulamış, Başbakan'ın özel korumalarının bu olay sırasında ilk etapta müdahalede bulunmadığını belirterek ortada ciddi bir güvenlik açığı bulunduğunu kaydetmişti. Gazeteye konuşan "Başbakanlık çevreleri", bunun o an için Scholz açısından büyütecek bir olay olmadığını, sadece sürpriz bir sarılma hareketinden ibaret olduğunu, ancak Başbakan'ın olayın ardından güvenlik birimlerine "bu tür bir olayın bir daha yaşanmasına izin verilemeyeceği" değerlendirmesinde bulunduğunu belirttiler.

İçişleri Bakanı Nancy Faeser de olayla ilgili incelemelerin sürdüğünü belirterek "Böyle bir şeyin gerçekleşmesine izin verilemez" dedi.

Frankfurt Havaalanının işletmecisi Fraport şirketinden yapılan açıklamada da, pistin bulunduğu güvenlikli alana normal yolcuların giriş imkanının bulunmadığı, giriş izni bulunan basın ve medya mensuplarının da öncesinde patlayıcı madde dahil olmak üzere detaylı aramalardan geçirildiğini bildirdi.

dpa/BK,EC

 

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