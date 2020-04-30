 Başbakan Merkel′den basın özgürlüğü vurgusu | ALMANYA | DW | 17.05.2020

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ALMANYA

Başbakan Merkel'den basın özgürlüğü vurgusu

Almanya Başbakanı Merkel demokrasi için özgür medyanın önemini vurgulayarak, "Gazeteciler hükümet ve siyasetçilere eleştirel bir gözle bakabilmelidir" dedi.

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Almanya Başbakanı Angela Merkel, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından ilk özgür gazetelerin yayımlanmasının yıl dönümü vesilesiyle yaptığı açıklamada, basın özgürlüğünün  önemine vurgu yaptı.

Merkel Cumartesi günü yayınlanan video mesajında, "Basın özgürlüğü bir bütün olarak demokrasimize dair bir ölçü" dedi. Korona önlemlerinin protesto edildiği bazı gösterilerde gazetecilere saldırı düzenlendiğini hatırlatan Merkel, "Demokratik toplumumuzda gazetecilere saldırılması çok talihsiz bir durum. Gazetecilerin işine saygı gösterilmeli, değer verilmeli ve desteklenmeli" dedi.

Eski Demokratik Almanya Cumhuriyeti'nde basın özgürlüğünün olmadığını hatırlatan Merkel, "Günümüzde de otoriter rejimlerde iktidara gelenler en başta basın özgürlüğüne son veriyor ve özgür gazetecilik böylece mümkün olmuyor" dedi.

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3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü

"Başkalarının düşüncelerine hoşgörü şart"

"Bir demokrasinin kamuoyuna ihtiyacı var" diyen Merkel, tartışılabilen ve farklı düşüncelerin dile getirebildiği bir kamuoyu sayesinde toplumsal çözümlerin bulunabileceğine" işaret etti. "Bu, başkalarının düşüncelerine hoşgörülü olunmasını gerektiriyor ama aynı zamanda kişinin kendi düşüncesinin eleştirilebileceğini varsaymasını da" diyen Merkel bu durumun korona salgınında da görüldüğünü belirtti. Basının bütün görüş yelpazesini yansıtmadığı yönündeki eleştirileri geri çeviren Başbakan, "Bence tam tersine. Gazeteciler hükümete ve bütün siyasi aktörlere eleştirel bir gözle bakabilmelidir" dedi.

Berlin'de çekim yapan ZDF ekibi saldırıya uğramıştı

Berlin'de çekim yapan ZDF ekibi saldırıya uğramıştı

"Bir demokrasinin olgulara ve bilgilere ihtiyacı var. Gerçekle yalanı ayırt etmek zorunda" diyen Merkel "gerçeklerin farklı açılardan görülmesi ve bunlardan bir fikre varılmasının mümkün olması gerektiğini" söyledi. 

Korona salgını nedeniyle alınan önlemlere karşı olanların Almanya'nın farklı kentlerinde düzenlenen gösterilerde gazetecilere yönelik saldırılar düzenlenmişti. Aşırı sağcı gruplar ve komplo teorilerini savunanlar protesto gösterilerinde sık sık "Yalancı basın" sloganları atmıştı.

dpa, AFP / HT, SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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