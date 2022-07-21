Başbakan Draghi'nin istifası bu kez kabul edildi

İtalya'da son haftalarda yaşanan hükümet krizinin neticesinde Başbakan Draghi ve hükümeti istifa etti. İstifayı kabul eden Cumhurbaşkanı Mattarella'nın parlamentoyu feshederek erken seçim kararı alması bekleniyor.

İtalya Başbakanı Mario Draghi görevinden istifa etti. İtalya Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Başbakan'ın "hem kendi hem de hükümetinin istifasını sunduğu" belirtilerek Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın da istifayı kabul ettiği duyuruldu.

Açıklamada ayrıca, Draghi hükümetinin geçici olarak görevine devam edeceği ifade edildi. Mario Draghi geçen hafta da istifasını sunmuş ancak bu talep Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilmemişti.

Cumhurbaşkanı Mattarella'nın İtalyan Parlamentosu'nu feshedip Eylül ya da Ekim ayında erken seçim kararı alması bekleniyor.

Şubat 2021'de göreve gelen Draghi hükümeti, soldan sağa, meclisteki çok sayıda partinin desteği ile ayakta duruyordu. Ancak geçtiğimiz haftalarda, hükümette yer alan popülist Beş Yıldız Hareketi'nin (M5S) Draghi lehine yapılan güvenoylamasını boykot etmesi ile iktidar krize sürüklenmişti.

Çarşamba günü M5S'in yanı sıra, muhafazakar Forza İtalia ve sağ popülist Kuzey Ligi'nin de, Senato'da yeni bir güvenoylamasına katılmayacağını açıklamasının ardından, Draghi hükümeti görevde kalabilmesi için gerekli olan zemini kaybetmiş oldu.

AFP,dpa / ET,CÖ