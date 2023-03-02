Başarır ve Türkkan için dokunulmazlığın kaldırılması kararı

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ile İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasını kararlaştırdı. Karma Komisyon'un kararı TBMM Genel Kurulunda oylanacak.

Karma Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt, kararın oy birliğiyle alındığını ve raporu yarın TSİ 12.00'de TBMM Genel Kuruluna sunacaklarını açıkladı.

Karma Komisyon toplantısına CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri katılmadı.

Başarır, kararın ardından attığı tweet'te, "MHP ve AKP'li komisyon üyeleri dokunulmazlığımın kaldırılmasına karar vermiş! Hem de sırıtarak; Hiç umrumda değil; az kaldı oy birliği ile gideceksiniz!" dedi.

Fezleke gerekçeleri

Başarır hakkında, görevden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın Yalova 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın Ekim 2022'deki duruşmasında yaşanan gerginlik sırasında sarf ettiği sözler nedeniyle "duruşma hâkimlerine alenen hakaret" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" gerekçesiyle fezleke düzenlenmişti.

CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır Fotoğraf: Demirören Görsel Medya

Türkkan hakkında ise Bingöl'de Kasım 2021'de gerçekleştirdiği esnaf ziyareti sırasında bir vatandaşa "hakaret" ettiği gerekçesiyle fezleke hazırlanmıştı.

Başarır savunma yapmadı, Türkkan yazılı savunma gönderdi

Karma Komisyon toplantısının ardından gazetecilere açıklamada bulunan AKP Tokat Milletvekili Beyazıt, "Ali Mahir Başarır ve Lütfü Türkkan'la ilgili Anayasa ve Adalet Komisyonundan kurulu Karma Komisyonumuzun gündemine girmişti. Hazırlık Komisyonumuz, yani alt komisyonumuz, dokunulmazlığın kaldırılması noktasındaki raporlarını ana komisyonumuza göndermişlerdi. Bizim İçtüzüğümüz gereğince de bunların bir ay içinde sonuçlandırılması gereken bir süreç olduğu için bugün 2 Mart itibarıyla toplantımızı yaptık. Her iki milletvekiliyle ilgili de bir aylık süre doluyordu" dedi.

İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan Fotoğraf: ANKA

MHP İstanbul Milletvekili Feti Yıldız ise "Ali Mahir Başarır sözlü ve yazılı savunmasını yapmadı. Lütfü Türkkan sözlü savunma yapmadı ancak 18 sayfalık bir yazılı savunma gönderdi. Genel olarak işlediği eylemi, suçu ikrar ediyor. Ancak iddiası hakaretin muhatabı olan kişinin şehit ailesi olup olmadığı yönünde bir itirazı vardır. Bu şehit ailesinin olup olmamasının bir önemi var mıdır? Bir insana hakarettir. Kaldı ki mağdur olanın şehit ailesi olduğu resmi kayıtlarla da çıkmıştır" dedi.

DW,ANKA/CÖ,JD