 Başak Demirtaş’a yönelik cinsiyetçi paylaşıma gözaltı | TÜRKİYE | DW | 14.06.2020

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TÜRKİYE

Başak Demirtaş’a yönelik cinsiyetçi paylaşıma gözaltı

HPD’nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşine yönelik cinsiyetçi paylaşımda bulunan kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Gül de paylaşımı kınadı.

HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş

HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’a yönelik sosyal medyadaki cinsiyetçi paylaşımlar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında bir kişi Sakarya'da gözaltına alındı. Soruşturmanın devam ettiği belirtildi. 

Paylaşıma gelen tepkiler üzerine harekete geçen Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, “Söz konusu paylaşımlarda bulunan ve kimliği tespit edilen şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, soruşturma aşamaları hassasiyetle takip edilmektedir” açıklamasında bulundu. Şüpheli şahsın gözaltına alınmasından önce yapılan açıklamada, “Bir kısım basın yayın organları ile sosyal medya platformlarında Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş aleyhine yapılan twitter paylaşıma dair yer alan haberlere ilişkin olarak kamuoyunu aydınlatma zarureti hasıl olmuştur” denildi.

Bakan Gül paylaşımı kınadı

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül paylaşımı kınadı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Başak Demirtaş’a yönelik çirkin paylaşımı kınıyor, bu ahlaksız ve tahkir edici eylemi en ağır şekilde lanetliyorum” ifadesini kullandı. Gül, “Hukuk, bu terbiyesiz ve provokatif sözlere karşı gereğini yapacaktır” dedi. 

AKP Meclis Grup Başkanı Naci Bostancı da, Başak Demirtaş'a yönelik paylaşıma tepki gösterdi ve Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Siyasi eleştiriye evet fakat ahlaksızlığa hayır. B. Demirtaş hakkında utanç verici paylaşımlar yapan kişi muhakkak hukuka hesap verecektir" ifadesini kullandı. 

HDP’den tepki

HDP Kadın Meclisi tarafından yapılan açıklamada da Başak Demirtaş’ı hedef alan paylaşım kınandı. “Başak Demirtaş yalnız değildir, yanında güçlü bir kadın örgütlülüğü var” denilen açıklamada, bu saldırının aslında Başak Demirtaş şahsında tüm kadın mücadelesini hedef aldığı vurgulandı. 

Ne olmuştu? 

Twitter’da “Vedat Muti7” isimli kullanıcı tarafından Başak Demirtaş’ın fotoğrafı ile birlikte cinsiyetçi bir paylaşım yayınlanmıştı. Sosyal medyada tepkiyle karşılanan bu paylaşımın şikayet edilmesi üzerine hesabın askıya alındığı belirtildi. Twitter’da “BaşakDemirtaşSeninleyiz” etiketi ile HDP’nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşine destek mesajları paylaşıldı.

DW,DHA/JD,BW

© Deutsche Welle Türkçe

 

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