Başak Demirtaş'ın adaylığı dengeleri değiştirir mi?

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere iki buçuk aydan az bir süre kala siyasi partilerin adayları belli oluyor. Gözlerin çevrildiği kent olan İstanbul'da CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ile AKP'nin adayı Murat Kurum arasında geçmesi beklenen yarışa İYİ Parti'nin adayı Buğra Kavuncu da dahil olurken DEM Parti'den Başak Demirtaş'ın olası adaylığının ise seçimde tüm dengeleri değiştirebileceği yorumları yapılıyor.

Yedi yıldır Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın Artı Gerçek'ten İrfan Aktan'a İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı adaylığına ilişkin yaptığı "Halk ister, partimiz de uygun görürse, demokrasi ve toplumsal barışın önünü açacağına inanırsak, düşünebiliriz" açıklaması siyasetin de gündemini değiştirdi.

Bu açıklama sonrası CHP'de gözler DEM Parti'nin kararına çevrildi. DEM Parti'ye de sürpriz olduğu belirtilen Başak Demirtaş'ın bu açıklamasının parti kurullarında değerlendirileceği ifade ediliyor. DEM Parti'nin Başak Demirtaş'ın adaylığına şu aşamada sıcak bakmadığı kaydediliyor. Ancak DEM Parti kurmayları, "Eğer İstanbul'da aday çıkarılacaksa artık Başak Demirtaş dışında aday çıkarılırsa seçmenimizden tepki çeker" yorumu yapıyor. Adaylık, bu hafta toplanacak Merkez Yürütme Kurulunda ele alınacak.

CHP'de nasıl yankılandı?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Başak Demirtaş'ın olası adaylığına dair soruya "Başak Hanım'ın 'Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının hakkı olan seçme ve seçilme hakkını kullanmayla ilgili kendisine ilişkin irade beyanı veya bir katkısı olacaksa düşünebilirim' denen yaklaşım, herkesin saygı duyması gereken yaklaşımdır" yanıtı vermişti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da benzer soruya "Bir partinin aday çıkartıp çıkartmayacağıyla ilgili bir adayın yorum yapması zaten doğru bir şey değil, DEM Partisinin karar vereceği konu" demekle yetinmişti.

Her ne kadar CHP'de yöneticiler konuya dair değerlendirme yapmaktan kaçınsa da Başak Demirtaş'ın aday olması halinde, seçimlerin dengesini değiştireceğine ve sonuçlara etki edeceğine dair bir görüş var. Üst düzey bir CHP kurmayı, "Bize 'Başak Demirtaş aday olsun ister misiniz?' diye sorarsanız, yanıtımız 'hayır' olur. Elbette aday olmasını istemeyiz" yorumu yapıyor. CHP kurmayları, DEM Partinin alacağı kararın beklenmesi gerektiğini de vurguluyor.

CHP lideri Özgür Özel'in DEM Parti eş başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile geçen haftalarda yaptığı görüşmelerden sonra CHP ile DEM Parti arasında bazı temaslar oldu. Ancak bu temaslarda isimler üzerinden bir değerlendirme yapılmadığı, Adana ve Mersin ile ilgili seçmen profiline dair değerlendirmelerin ele alındığı kaydediliyor.

İstanbul'da seçim yarışının AKP'nin adayı Murat Kurum ile CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu arasında geçmesi bekleniyor

Aksoyoğlu: Başak Demirtaş'ın adaylığı dengeleri değiştirebilir

Siyasal İletişim Uzmanı Eren Aksoyoğlu, Başak Demirtaş'ın İstanbul'dan aday olması halinde, seçimde dengelerin değişebileceğini belirtiyor. DW Türkçe'ye konuşan Aksoyoğlu, "CHP yönetimince bu planlanmamış, ön görülememiş bir durumdu. Başak Demirtaş'ın varlığı Selahattin Demirtaş'ın bütün Kürt kamuoyundaki karşılığı nedeniyle ciddi şekilde dengeleri değiştirecek bir durum. Özellikle kadro anlamında CHP Genel Merkezinin Kürt hareketi ile temas edecek bir alanı bulamamış olması veya kadroyu geliştirememiş olması durumu var" yorumu yapıyor.

Başak Demirtaş'ın çıkarılabilecek en güçlü aday olduğunu da vurgulayan Aksoyoğlu, "Demirtaş soy ismi nedeniyle Başak Demirtaş'ın varlığı Selahattin Demirtaş'ı karşıladığını da söylemek mümkün. Selahattin Demirtaş'ın oyunun hâlâ içerisinde olduğunu gösteren bir hamle olduğunu düşünüyorum. Ayrıca Demirtaş'ın DEM Parti içerisinde daha doğrusu Kürt hareketi içerisindeki rahatsızlıklarını da ifade eden bir hamle oldu" görüşünü dile getiriyor.

"Bu hamlenin DEM Parti tarafından bertaraf edilmesi biraz güç gözüküyor" değerlendirmesini yapan Aksoyoğlu, Başak Demirtaş'ı vazgeçirebilecek tek etkenin ise "Kürt seçmendeki Erdoğan karşıtlığı" olduğunu söylüyor.

İYİ Parti'nin adayı dengeleri değiştirir mi?

İYİ Parti'nin İstanbul adayı ise Teşkilat Başkanı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu oldu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin bugünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) grup toplantısında Buğra Kavuncu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı olduğunu duyurdu.

İYİ Parti'nin İstanbul adayı Buğra Kavuncu Fotoğraf: DHA

CHP kurmayları, Buğra Kavuncu'nun İstanbul'da dengeleri değiştirmeyeceğini düşünüyor. İYİ Parti tabanında da İmamoğlu'na yönelik bir inanç olduğu ve bu adaylığın seçimlere etki etmeyeceği savunuluyor.

Siyasal İletişim Uzmanı Aksoyoğlu, İmamoğlu'nun 2019 adaylığı döneminde İYİ Parti'nin eski İl Başkanı Buğra Kavuncu ve dönemin CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile yakın çalıştığını hatırlatarak, "Şu anda ikisi de Ekrem İmamoğlu'nun karşısında. Bir yalnızlaşma söz konusu" diyor. Aksoyoğlu'na göre Buğra Kavuncu ismi Büyükşehir Belediye Meclisi oylarında İYİ Parti'ye katkı sağlayabilir ancak Ekrem İmamoğlu'na karşı çok büyük şans olabilecek bir aday değil.

İstanbul'da CHP'nin adayı İmamoğlu ve AKP'nin adayı Kurum'un yanı sıra milliyetçi oyları etkileyebilecek olan Zafer Partisi de Azmi Karamahmutoğlu ile yarışa giriyor.

Saadet Partisi'nin de İstanbul'da aday çıkarması bekleniyor. Yeniden Refah Partisi'nin ise AKP ile olan görüşmeleri sürüyor.

Özel, TİP Genel Başkanı ile görüştü

Adaylıklara dair iş birliği süreçlerinin hareketli olduğu günlerde CHP lideri Özel bugün Ankara'da Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ile bir araya geldi.

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede, cezaevindeki Hatay Milletvekili Can Atalay'ın durumu, yaklaşan yerel seçim süreci değerlendirildi. İki parti arasında seçim iş birliğine yönelik bir çalışma heyeti oluşturulmasına da karar verildi. Özel ve Baş, yerel seçimlerde muhalefete ve sola kaybettirmeyecek tutum alma konusunda uzlaştı.

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