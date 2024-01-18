Başakşehir'den Eden Karzev kararı

Başakşehir İsrailli futbolcu Eden Karzev'e para cezası verdi. Kulüpten yapılan açıklamada oyuncunun kariyerini yurt dışında sürdürmesinin uygun görüldüğü ifade edildi.

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, sosyal medya hesabında Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli rehinelerle ilgili bir paylaşıma yer veren Eden Karzev hakkında açıklama yaptı. Açıklamada kulübün yürütmüş olduğu disiplin süreci sonucunda İsrailli futbolcu Karzev’e para cezası verildiği ve oyuncunun kariyerini yurt dışında sürdürmesinin uygun görüldüğü ifade edildi.

Başakşehir Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"14 Ocak Pazar günü, kişisel sosyal medya hesabından ülkemizin hassasiyetlerine ters düşen paylaşım yapan Eden Karzev kulübümüz tarafından uyarılmış olup sosyal medya hesabından paylaşımını kaldırmıştır. İlgili oyuncu 15 Ocak Pazartesi günü kulübümüze çağırılmış futbolcuya paylaşımından dolayı disiplin süreci başlatıldığı bilgisi verilerek oyuncudan savunması istenmiştir. Kulübümüzün yürütmüş olduğu disiplin süreci sonucunda, kulüp disiplin talimatı uyarınca oyuncuya para cezası vermiş olup, futbolcunun kariyerine yurt dışında sürdürmesi uygun görülmüştür."

Karzev, sezon sonuna kadar kiralık olarak Maccabi Tel Aviv'de oynayacak.

Karzev, Hamas'ın 7 Ekim tarihinde düzenlediği saldırılarda Gazze Şeridi'ne kaçırdığı rehinelerle ilgili Avusralya Siyonist Federasyonu'nun sosyal medya paylaşımını hesabından yeniden paylaşmıştı. Paylaşımda rehin alma olayının gerçekleştiği 7 Ekim tarihinin üzerinden 100 gün geçtiğini ifade eden "100" yazısı ve "Onları Şimdi Eve Getirin" (Bring Them Home Now) ibaresi yer alıyordu.

Jehezkel Pazartesi günü İsrail'e dönmüştü

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bitexen Antalyaspor'da top koşturan İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel ise Pazartesi günü ülkesine dönmek zorunda kalmıştı.Ligin 20'nci haftasında Trabzonspor ile oynadıkları maçta attığı golün ardından bileğindeki yazıyı kameralara göstermesi nedeniyle hakkında soruşturma açılan ve gözaltına alınan Jehezkel, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılmış ve özel uçakla Antalya'dan ayrılmıştı. Jehezkel'in bilekliğindeki yazıda "100 gün, 7 Ekim" ibaresi ve Davut Yıldızı yer alıyordu.

DHA / EC, TY

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