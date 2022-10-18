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Fotoğraf: Khabarfoori.com
Politikaİran

Başörtüsüz yarışan İranlı sporcu: İstemeden oldu

37 dakika önce

Tırmanma şampiyonasında başörtüsüz yarışan İranlı sporcu Rekabi Instagram hesabından açıklamalarda bulundu, "İstemeden oldu" dedi. Ancak bu açıklama, sporcunun nerede olduğu konusundaki endişeleri gidermedi.

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Güney Kore'de düzenlenen Asya şampiyonasında tırmanma dalında pazar günü başörtüsüz olarak yarıştıktan sonra akıbeti merak konusu olan İranlı sporcu Elnas Rekabi Instagram'dan paylaşımda bulundu.

33 yaşındaki sporcu Salı günü paylaştığı mesajda başörtüsü takmadan yarışmasının, "istemeden" gelişen bir olay olduğunu ifade ederek, planladığından önce kendisine sıranın gelmesi nedeniyle başörtü takamadan yarıştığını kaydetti.

Rekabi, "neden olduğu rahatsızlık" dolayısıyla özür diledi.

Uluslararası Spor Tırmanış Federasyonu'nun (IFSC) yayınladığı görüntülerde Rekabi'nin ilk yarışta başında örtü ile çıktığı, daha sonraki bir yarışta ise başında sadece bir bant olduğu görülüyordu. İran yasalarına göre, İranlı kadın sporcuların ülke dışındaki yarışmalarda da başlarını örtmeleri gerekiyor.

Şampiyonada dördüncü olan İranlı sporcu Rekabi'den Salı gününe kadar haber alınamadı. Rekabi, Salı günü Instagram hesabından yaptığı açıklamada ise takım arkadaşlarıyla birlikte planlandığı gibi İran'a dönmekte olduğunu bildirdi.

Açıklama "baskı altında" yapılmış olabilir

Ancak Rekabi'nin, söz konusu mesajı İranlı yetkililerin baskısı altında paylaşmış olabileceği iddia ediliyor. 

Muhalif haber sitesi Iran Wire, Rekabi'nin Instagram üzerinden yaptığı açıklamanın "İslam Cumhuriyeti'nde alışılmış olan zorla yaptırılan itiraflara" benzediğini savundu.

Iran Wire, İran Tırmanma Birliği'ni Rekabi'yi Seul'deki İran Büyükelçiliği'ne gitmesini sağlamak için "kandırdığını" öne sürdü. Haberde, Rekabi'nin pasaportu ve cep telefonunu teslim etmesi halinde, İran'a güvenli bir şekilde geri döneceğine dair birliğin başkanının güvence verdiği belirtildi.

Rekabi ilk yarışa başında örtü ile çıktı, daha sonraki yarışta ise başında sadece bir bant vardı.
Rekabi ilk yarışa başında örtü ile çıktı, daha sonraki yarışta ise başında sadece bir bant vardı.Fotoğraf: Naoki Nishimura/AFLOSPORT/IMAGO

İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin Farsça servisi, adını açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı haberinde Rekabi'nin arkadaşlarının kendisi ile iletişim kuramadığını ve takımının Seul'deki otelden planlanandan iki gün önce ayrıldığını aktardı.

Seul'deki İran Büyükelçiliği ise yaptığı açıklamada, Rekabi'nin durumuna ilişkin bütün "yanlış haber ve dezenformasyonları" reddettiğini bildirdi. Açıklamada, sporcunun takımı ile birlikte Salı günü Güney Kore'den ayrıldığı kaydedildi.

Almanya'da kaygı yarattı

Almanya'da birçok siyasetçi sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarla Rekabi'ye destek verdi. Alman hükümetinin insan hakları görevlisi Luise Amtsberg, Twitter paylaşımında, "İranlı sporcu Elnaz Rekabi nerede? Erkek kardeşi nerede?" diye sordu. Onların kaderlerinin birçok İranlı için de aynı olduğunu ifade eden Amstberg, "Rejimden barışçıl bir şekilde protesto gösterilerine katılanların, haklarını savunanların ve haksız bir şekilde hapse atılanların serbest bırakılmasını talep ediyoruz" dedi.

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"Kahraman" ilan edilmişti

İranlı sporcu Rekabi'nin şampiyonaya başörtüsüz katılması, İran'daki kitlesel protesto hareketlerine katılanlar tarafından destek görmüştü. Sosyal medyada "Kadınlar. Hayat. Özgürlük" sloganı ile paylaşılan fotoğraflarda Rekabi, "kahraman" olarak nitelendirilmişti.

İran'da 22 yaşındaki Jina Mahsa Amini'nin başörtüsünü kurallara uygun bir şekilde takmadığı gerekçesiyle 16 Eylül'de ahlak polisi tarafından gözaltına alınması sonrasında hayatını kaybetmesiyle ülkede protestolar başlamıştı.

Rekabi, başörtüsü takmadan yarışan ikinci İranlı sporcu oldu. 2019 yılında İranlı boksör Sadaf Khadem ringe başörtüsüz olarak çıkmıştı. Bu olayın ardından İran'a geri dönmeyen Khadem, halen Fransa'da yaşıyor.

AFP, dpa/JD, TY

 

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