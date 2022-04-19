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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: ArşivFotoğraf: Turkish National Defense Ministry/Handout/AApicture alliance
Politikaİran

Bağdat'tan Türkiye'ye "Pençe Kilit" notası

1 saat önce

Türkiye'nin Kuzey Irak'a yönelik askeri operasyonuna Bağdat'tan tepki geldi. Türkiye'ye nota veren Irak Dışişleri Bakanlığı, Türk askerlerinin Irak topraklarından çekilmesini istedi.

https://www.dw.com/tr/ba%C4%9Fdattan-t%C3%BCrkiyeye-pen%C3%A7e-kilit-notas%C4%B1/a-61516658

Bağdat yönetimi, Türkiye'nin düzenlediği "Pençe Kilit" askeri operasyonuna tepki gösterdi.

Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "sert bir üslupla" yazılan ve Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney'e verile notada Ankara'dan "provokatif eylemlerine ve kabul edilemez ihlallerine son vermesi" istendi.

Açıklamada, "Irak hükümeti, ulusal egemenliğe yönelik bağlayıcı saygısını yansıtan bir tutumla Irak topraklarındaki tüm Türk güçlerinin çekilmesi için yaptığı çağrıyı yinelemektedir" denildi.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih de Türkiye'nin operasyonunu "Irak'ın egemenliğinin ihlali ve ulusal egemenliğine yönelik bir tehdit" olarak tanımlayarak kınadı.

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin 17 Şubat Pazar günü başlattığı ve hem havadan hem de karadan yürüttüğü harekâtta şu ana kadar "36 teröristin etkisiz hâle getirildiğini" duyurdu. Operasyonda Ömer Delibaş adlı bir Türk askeri de hayatını kaybetti.

Türkiye'nin Kuzey Irak'a yönelik "Pençe Kilit" harekâtının Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'nin Ankara ziyaretindeniki gün sonra başlaması, Erbil'in bu operasyondan haberdar edildiği iddialarını beraberinde getirmişti.

DW,AFP/CÖ,TY

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