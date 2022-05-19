Bağdat'tan Kuzey Irak'ta enerji hamlesi

Irak hükümeti, IKBY ile yaşanan enerji gelirleri anlaşmazlığında harekete geçti. Bağdat, Kuzey Irak'taki petrol ve doğal gaz şirketlerinden sözleşmelerini Irak Milli Petrol Şirketi ile yenilemelerini talep etti.

Irak hükümeti, ülkenin kuzeyindeki yarı özerk Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile enerji gelirleri konusunda yaşanan anlaşmazlıkta atağa geçti. Bağdat yönetimi, IKBY bölgelerinde faaliyet gösteren petrol ve doğal gaz şirketlerinden, yeni sözleşmelerini Irak Milli Petrol Şirketi ile yapmalarını istedi.

Irak Federal Yüksek Mahkemesi, Şubat ayındaki kararında IKBY bölgesindeki şirket faaliyetlerinin yasal dayanağı olan 2007 tarihli Kürdistan Bölgesi Petrol ve Doğal Gaz Yasası'nı anayasaya aykırı ilan etmişti. Irak Petrol Bakanı İhsan İsmail de, 7 Mayıs'ta yaptığı açıklamada Yüksek Mahkeme kararının uygulanmaya başlayacağını açıklamıştı.

Bağdat, New York merkezli hukuk firmasına başvurdu

Reuters'in haberine göre Irak Petrol Bakanlığı bu çerçevede uluslararası hukuk firması "Cleary Gottlieb Steen and Hamilton"ı 8 Mayıs'ta yazdığı mektupla görevlendirdi. New York merkezli prestijli hukuk firmasından, IKBY bölgesinde faaliyet gösteren bazı petrol ve doğal gaz firmalarıyla iletişime geçmesi ve "faaliyetlerini yürürlükteki Irak yasası ile uyumlu hale getirmeleri için görüşmeler başlatması" istendi.

Hukuk firmasına yazılan mektupta, söz konusu mahkeme kararının yürürlüğe girmesinin, şirketler açısından, "yaptıkları sözleşmeden doğan düzenlemelerin biçiminde değişiklikler gerektireceği" belirtildi. Ajansa konuşan bir kaynak, bakanlığın bazı şirketleri doğrudan muhatap alarak konuyla ilgili yazı gönderdiğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Sözleşmeleri gözden geçirmek için komite kuruldu

Reuters'a konuşan bir bakanlık hukuk müşaviri asıl amacın bundan sonra sözleşmelerin merkezi hükümetle yapılmasını sağlamak olduğunu belirtti. Iraklı yetkili, bu amaçla Petrol Bakanı İsmail'in de aralarında olduğu bakanlık yetkilileri, Irak Milli Petrol Şirketi yöneticileri, Federal Yüksek Denetim Kurulu üyelerinin de olduğu bir hükümet komitesinin mevcut sözleşmeleri gözden geçireceğini söyledi.

IKBY, federal mahkemenin Şubat ayında aldığı kararı tanımıyor. Bölgede faaliyet gösteren Genel Energy, Chevron ve Gulf Keystone da konuyla ilgili yorum yapmadı. Bir petrol şirketi temsilcisi ise Reuters'a yaptığı açıklamada yabancı petrol şirketlerinin IKBY ile koordinasyon kurmadan Bağdat ile doğrudan ilişki kurmaya sıcak bakmadığını söyledi.

Irak Petrol Bakanlığı'nın şirketlerden yanıtlarını beklediği, yanıt alamaması halinde ise hukuki tedbirlere başvuracağı belirtiliyor.

Reuters / EC, BK