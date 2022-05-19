  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Ukrayna Savaşı
Türkiye Ekonomisi
Tevka petrol sahası
Tevka petrol sahasıFotoğraf: picture-alliance/dpa
PolitikaIrak

Bağdat'tan Kuzey Irak'ta enerji hamlesi

1 saat önce

Irak hükümeti, IKBY ile yaşanan enerji gelirleri anlaşmazlığında harekete geçti. Bağdat, Kuzey Irak'taki petrol ve doğal gaz şirketlerinden sözleşmelerini Irak Milli Petrol Şirketi ile yenilemelerini talep etti.

https://www.dw.com/tr/ba%C4%9Fdattan-kuzey-irakta-enerji-hamlesi/a-61867386

Irak hükümeti, ülkenin kuzeyindeki yarı özerk Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile enerji gelirleri konusunda yaşanan anlaşmazlıkta atağa geçti. Bağdat yönetimi, IKBY bölgelerinde faaliyet gösteren petrol ve doğal gaz şirketlerinden, yeni sözleşmelerini Irak Milli Petrol Şirketi ile yapmalarını istedi.

Irak Federal Yüksek Mahkemesi, Şubat ayındaki kararında IKBY bölgesindeki şirket faaliyetlerinin yasal dayanağı olan 2007 tarihli Kürdistan Bölgesi Petrol ve Doğal Gaz Yasası'nı anayasaya aykırı ilan etmişti. Irak Petrol Bakanı İhsan İsmail de, 7 Mayıs'ta yaptığı açıklamada Yüksek Mahkeme kararının uygulanmaya başlayacağını açıklamıştı.

Bağdat, New York merkezli hukuk firmasına başvurdu

Reuters'in haberine göre Irak Petrol Bakanlığı bu çerçevede uluslararası hukuk firması "Cleary Gottlieb Steen and Hamilton"ı 8 Mayıs'ta yazdığı mektupla görevlendirdi. New York merkezli prestijli hukuk firmasından, IKBY bölgesinde faaliyet gösteren bazı petrol ve doğal gaz firmalarıyla iletişime geçmesi ve "faaliyetlerini yürürlükteki Irak yasası ile uyumlu hale getirmeleri için görüşmeler başlatması" istendi.

Hukuk firmasına yazılan mektupta, söz konusu mahkeme kararının yürürlüğe girmesinin, şirketler açısından, "yaptıkları sözleşmeden doğan düzenlemelerin biçiminde değişiklikler gerektireceği" belirtildi. Ajansa konuşan bir kaynak, bakanlığın bazı şirketleri doğrudan muhatap alarak konuyla ilgili yazı gönderdiğini söyledi.

Tak tak petrol sahasındaki petrol tankerleri
Fotoğraf: Reuters

Sözleşmeleri gözden geçirmek için komite kuruldu

Reuters'a konuşan bir bakanlık hukuk müşaviri asıl amacın bundan sonra sözleşmelerin merkezi hükümetle yapılmasını sağlamak olduğunu belirtti. Iraklı yetkili, bu amaçla Petrol Bakanı İsmail'in de aralarında olduğu bakanlık yetkilileri, Irak Milli Petrol Şirketi yöneticileri, Federal Yüksek Denetim Kurulu üyelerinin de olduğu bir hükümet komitesinin mevcut sözleşmeleri gözden geçireceğini söyledi.

IKBY, federal mahkemenin Şubat ayında aldığı kararı tanımıyor. Bölgede faaliyet gösteren Genel Energy, Chevron ve Gulf Keystone da konuyla ilgili yorum yapmadı. Bir petrol şirketi temsilcisi ise Reuters'a yaptığı açıklamada yabancı petrol şirketlerinin IKBY ile koordinasyon kurmadan Bağdat ile doğrudan ilişki kurmaya sıcak bakmadığını söyledi.

Irak Petrol Bakanlığı'nın şirketlerden yanıtlarını beklediği, yanıt alamaması halinde ise hukuki tedbirlere başvuracağı belirtiliyor.

Reuters / EC, BK

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Fotoğraf: Arşiv

Bağdat'tan Türkiye'ye "Pençe Kilit" notası

Bağdat'tan Türkiye'ye "Pençe Kilit" notası

Türkiye'nin Kuzey Irak'a yönelik askeri operasyonuna Bağdat'tan tepki geldi. Türkiye'ye nota veren Irak Dışişleri Bakanlığı, Türk askerlerinin Irak topraklarından çekilmesini istedi.
Politika
19 Nisan 2022
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg

Stoltenberg: NATO'da hızlı bir karara ulaşacağımızdan eminim

Politika
2 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Yakın plan mikroskoba bakan bir bilim insanı

Avrupalı araştırmacılar Çin'e yardım mı ediyor?

Avrupalı araştırmacılar Çin'e yardım mı ediyor?

Yolsuzluk
13 saat önce

Dört AB ülkesinden dev enerji projesi

Dört AB ülkesinden dev enerji projesi

Ekonomi
22 saat önce
external

Kağıt fiyatlarında artış: Öğrenciler kitap alamıyor

Kağıt fiyatlarında artış: Öğrenciler kitap alamıyor

Ekonomi
23 saat önce
02:56 dak.

NATO'da üyelik krizi: Türkiye'nin elinde hangi kartlar var?

NATO'da üyelik krizi: Türkiye'nin elinde hangi kartlar var?

Politika
18 Mayıs 2022
Set çalışanı Çetin Kaya

Çetin Kaya'yı vuran polise "kasten öldürme" suçlaması

Çetin Kaya'yı vuran polise "kasten öldürme" suçlaması

Hukuk ve Adalet
18 Mayıs 2022
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden

"Türkiye'nin hava savunma sistemi zayıflıyor"

"Türkiye'nin hava savunma sistemi zayıflıyor"

Politika
18 Mayıs 2022
Ana sayfaya dön