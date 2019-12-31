Bağdat'taki göstericiler çekiliyor

ABD'nin Bağdat'taki büyükelçiliği önünde iki gündür gösteri düzenleyen kalabalığın dağılmaya başladığı bildirildi. Alman Haber Ajansı'nın (dpa) görgü tanıklarına dayandırarak geçtiği habere göre göstericiler bina önüne kurdukları çadırları kaldırarak ciplere binip bölgeyi terketti. Haşdi Şabi (Halk Seferberlik Güçleri) bugün yaptığı açıklamada, göstericilere Irak hükümetine duyulan saygı nedeniyle ABD Büyükelçilik binası önünden çekilme çağrısı yapmıştı.

Çok sayıda gösterici geceyi ABD Büyükelçilik binası önünde geçirmişti. Dün sabah göstericiler büyükelçilik binası önünde gösteri yapmış, ardından binanın camlarını kırarak içeriye girmişti. Bu sırada Iraklı güvenlik güçleriyle göstericiler arasında çatışma yaşanmıştı. Göstericiler binanın bazı bölümlerini ateşe vermişti.

Göstericiler ABD'nin Hizbullah Tugayları'na (Kataib Hizbullah) düzenlediği saldırıları protesto için ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünde toplanmıştı. ABD Hizbullah Tugayları'na ait Irak'ta üç, Suriye'de ise iki noktayı vurmuş, 25 kişi ölmüş, 50 kişi de yaralanmıştı. ABD Kerkük'teki askeri üsse düzenlenen roketli saldırıdan Hizbullah Tugayları'nı sorumlu tutuyor.

dpa / HT, SB

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