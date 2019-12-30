 Bağdat′taki ABD Büyükelçiliği binasına saldırı | DÜNYA | DW | 31.12.2019

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DÜNYA

Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği binasına saldırı

ABD’nin Hizbullah Tugayları’na düzenlediği saldırıları proteste eden binlerce gösterici ABD’nin Bağdat’taki Büyükelçiliği önünde gösteri düzenledi. Göstericiler binanın camlarını kırdı.

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Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge'de toplanan binlerce Şii gösterici, Hizbullah Tugaylarına yönelik saldırıyı protesto için ABD Büyükelçiliği binasına yürüdü. Burada ABD bayraklarını ateşe vererek büyükelçilik binasının pencerelerini kıran göstericiler, "ABD'ye ölüm" sloganı attı. Göstericiler daha sonra binaya girmeye çalıştı. Sosyal medyada görgü tanıklarının paylaştığı videolarda göstericilerin sıkı biçimde korunan binaya girmeye çalıştığı, Iraklı güvenlik güçlerinin ise duvarlara tırmanan göstericilere müdahale ettiği dikkat çekiyor.

Proteste bei der US-Botschaft in Baghdad

ABD Ordusu pazar günü Irak ve Suriye'de İran destekli  Hizbullah Tugayları'na (Kataib Hizbullah) saldırılar düzenlemişti. ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Hizbullah Tugayları'na ait Irak'ta üç ve Suriye'de iki noktanın vurulduğu açıklanmıştı. Saldırıda 25 kişi ölmüş, 50 kişi de yaralanmıştı. ABD'nin Hizbullah Tugayları'nı hedef alan saldırıları Bağdat, Tahran ve Moskova'da tepkiyle karşılanmıştı.

ABD Hizbullah Tugayları'nı Irak'taki askeri üsse düzenlenen saldırıdan sorumlu tutuyor. Kerkük'te hafta sonunda bir askeri üssüne düzenlenen roketli saldırıda ABD vatandaşı bir sivil personel ölmüş, birçok Amerikalı ve Iraklı asker de yaralanmıştı.

dpa,AFP / HT,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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