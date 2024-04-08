Bağdat, Kerkük-Ceyhan boru hattını açmaya hazırlanıyor

Irak Petrolden Sorumlu Bakan Yardımcısı Basim Muhammed, Türkiye'ye günde 350 bin varil petrol gönderme kapasitesine sahip, Kerkük-Ceyhan boru hattının Nisan ayı sonuna kadar onarılarak faaliyete geçeceğini duyurdu.

"Onarım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Büyük bir ham petrol pompalama istasyonu ve ona bağlı depolama tesislerinin yapımı tamamlanmış durumda" diyen Irak Petrolden Sorumlu Bakan Yardımcısı Muhammed, hattın ay sonunda faaliyete geçebilecek duruma geleceğini ve bu tarihten itibaren Türkiye'ye petrol gönderilebileceğini söyledi.

Küresel petrol ihtiyacının yüzde 0,5'ini karşılayan 960 kilometre uzunluğundaki Kerkük-Ceyhan petrol boru hattının faaliyetleri, IŞİD'in saldırıları ve bölgedeki etkinliği sebebiyle 2014 yılında kesilmişti.

Ancak uzmanlar, söz konusu kararın Kürt bölgesinden Türkiye'ye petrol gönderilmesini sağlayan ancak bazı anlaşmazlıklar nedeniyle bir yıldır kapalı olan boru hattının aleyhine olacağını ve ülkenin kuzeyindeki özerk Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile buradaki yabancı yatırımcıları rahatsız edebileceğini belirtiyor.

IKBY ile yabancı enerji şirketleri arasında boru hatlarının kullanımı konusunda yapılan anlaşmaların gayri hukuki olduğunu savunan Bağdat, Irak topraklarından çıkarılan petrolün Türkiye'ye gönderilmesi ile ilgili tüm anlaşmaların muhatabının kendisi olduğunu ifade ediyor. Gelirlerinin büyük bir kısmını petrolden elde eden ülkenin kuzeyindeki özerk Kürt yönetimi ile merkezi Bağdat yönetimi arasında bu sebepten uzun süredir anlaşmazlık yaşanıyor.

IKBY yönetimindeki özerk bölgeden Türkiye'ye petrol taşıyan boru hattının faaliyeti bir tahkim mahkemesinin, 1973'te imzalanan bir anlaşma uyarınca Bağdat'ın izni olmadan Kürt bölgesinden petrol ihracatı yapılmasının yasal olmadığına karar vermesi sonucu 25 Mart 2023'te durdurulmuştu.

Kararın ardından, ilgili anlaşmanın yenilenmesi için bir araya gelen Türkiye, Irak ve IKBY temsilcileri arasında henüz görüş birliği sağlanamadı.

Reuters,DW/ET,JD

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