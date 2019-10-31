Bağdadi’nin kız kardeşi yakalandı

Ekim ayı sonunda ABD özel kuvvetlerinin operasyonunda öldüğü açıklanan IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'nin kız kardeşinin yakalandığı bildirildi.

Reuters haber ajansının üst düzey bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberde Bağdadi'nin kız kardeşinin yanı sıra eşi ve gelininin de ele geçirildiği ve sorguya alındığı kaydedildi.

Habere göre Bağdadi'nin 65 yaşındaki kızı Resmiye Avad, Suriye'nin kuzeyindeki Azez kenti yakınlarında düzenlenen operasyonda, yanındaki beş çocukla birlikte yakalandı. Reuters'e konuşan ve adı açıklanmayan Türk yetkili, "Bağdadi'nin kızı aracılığıyla, IŞİD'in iç işleyişine dair hazine değerinde bilgilere ulaşmayı umduklarını" belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Bağdadi'nin kız kardeşinin yakalandığını teyit ederek bunun Türkiye'nin IŞİD ile mücadeledeki kararlılık ve başarısının bir örneği olduğunu söyledi.

Altun İngilizce yaptığı paylaşım dizisinde, IŞİD'e karşı mücadele konusunda Türkiye hakkında kara propaganda yapıldığını, Türkiye'nin IŞİD'le mücadeledeki kararlılığının sorgulanamayacağını belirterek "Bağdadi'nin kız kardeşinin tutuklanması, terörle mücadele operasyonlarımızın başarısının bir diğer örneğidir" dedi.

ABD, Bağdadi'nin İdlib'deki bir operasyon sonucu öldüğünü 27 Ekim'de açıklamış, DNA testiyle yapılan kimlik teşhisinin ardından cansız bedeninin denize gömüldüğü kaydedilmişti. Suriye Demokratik Güçleri daha sonra Bağdadi'nin halefleri arasında adı geçen sözcüsü Ebu El Hasan El Muhacir'in Cerablus yakınlarında öldürüldüğünü bildirmişti.

IŞİD'den yapılan açıklamada da her iki ismin öldürüldüğü teyit edilerek Bağdadi'nin yerine Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'nin geçtiği bildirilmişti.

rtr,DW/BK,JD

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