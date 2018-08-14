Bağdadi'den bir yıl sonra ses kaydı

Yaklaşık bir yıl aradan sonra IŞİD lideri Bekir el Bağdadi'ye ait olduğu iddia edilen bir ses kaydı yayınlandı. Akıllı telefonlarda kullanılan mesajlaşma ağı Telegram üzerinden yayılan ses kaydında, "cihada devam” çağrısı yapılıyor.

Yaklaşık 55 dakika süren propaganda kaydında IŞİD'e karşı mücadele veren ABD, Rusya, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler tehdit edildi. Ses kaydının IŞİD lideri Bağdadi'ye ait olup olmadığı henüz tespit edilemedi. Kaydın Kurban Bayramı'nda yayınlanması dikkati çekti.

Ses kaydında, IŞİD'in Suriye ve Irak'ta toprak kaybına uğradığı, IŞİD yanlılarının bu konuda endişelenmemeleri gerektiği ve milislerin mücadelesinin belirli bir bölge ile sınırlı olmadığı belirtildi. Kayıtta, milislerin "cihada devam etmesi” gerektiği savunuldu.

Bağdadi'ye ait olduğu iddia edilen kayıtta "halifeliğin” varlığını sürdüreceği ve "düşmanlara karşı savaşacağı” ifade edildi. Batı ülkelerinde yaşayan IŞİD yanlılarına da bulundukları ülkelerde saldırılar düzenleme çağrısı yapıldı.

IŞİD, 2014 yılında Suriye ve Irak'ın bazı bölgelerini kontrol altına alarak "halifeliği” ilan etmişti. Irak'ta büyük kentlerden çekilmek zorunda kalan IŞİD, Suriye'de ise büyük yenilgiye uğratıldı. Bölgede, IŞİD'e karşı verilen mücadele sürüyor.

Daha önce öldüğü iddia edilmişti

IŞİD lideri el Bağdadi'nin nerede yaşadığı bilinmiyor. Irak ile Suriye arasındaki sınır bölgesinde yaşadığı tahmin ediliyor. Geçen yıllarda el Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia eden haberler yayınlanmıştı. Son olarak 2017 yılında Rusya el Bağdadi'nin düzenledikleri hava saldırısında ölmüş olabileceğini açıklamıştı. Ancak El Bağdadi'nin öldüğü doğrulanmamıştı.

El Bağdadi'ye ait olduğu iddia edilen son ses kaydı 28 Eylül 2017 tarihinde yayınlanmıştı.

DW,AFP/JD,HS

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