Büyükada davasında karar çıkmadı

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Onursal Başkanı Taner Kılıç, eski direktörü İdil Eser ve Alman Peter Steudtner'in de aralarında bulunduğu 11 insan hakları savunucusunun yargılandığı davanın görülmesine bugün İstanbul 35'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Bugünkü duruşma Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Onursal Başkanı Taner Kılıç'ın savunması ile başladı. Kılıç, hiç ByLock kullanmadığını belirterek, iddiayı çürüten dört aynı uzman görüşünü dosyaya sunduklarını belirtti.

Kılıç'ın savunmasının ardından diğer sanıklar Günal Kurşun, Veli Acu, İlknur Üstün, Nejat Taştan ve Şeyhmus Özbekli savunma yaparak, kendilerine yöneltilen suçlamaları reddetti.

Davada karar çıkmadı, mahkeme heyeti bir sonraki duruşmayı 3 Nisan'a erteledi.

Sanık avukatlarından Akçay Taşçı DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada duruşmanın savunmalar nedeniyle uzun sürdüğünü söyleyerek, "Bir avukat meslektaşım heyet başkanının kimseyi dinleyecek durumda olmadığını gördüğünde, 'İsterseniz erteleyelim, sizin de dinleyebileceğiz bir gün bir duruşma daha yapalım' dedi. Heyet başkanı da bu teklifi kabul etti ve duruşmayı erteledi" dedi.

Sanıklardan Nejat Taştan ise mahkemenin hazırsız olduğunu söyleyerek, "Beraat kararının bugün çıkacağını düşenerek geldik. Mahkemenin bir hazırsızlığı bu. Bu kadar çok sanıkla davanın uzayabileceğini hesaba katmalıydı. Ancak ertelendi. Türkiye'de dün Gezi davasında gördük. Yargı kendisi dışında, başka merkezlerin verecekleri kararla ilgili ne düşündüklerini çok merak ediyor. Onları izleyerek kararlar üretiyor. Bu davanın aslında hiç açılmaması gerekiyordu" dedi.

Bir diğer sanık Taner Kılıç da son duruşma olacağı beklentisiyle geldiklerini ifade ederek, "Mahkeme birkaç saat daha çalışıp karar vermeyi tercih edebilirdi ama öyle yapmadı. Savunmaları bir sonraki celsede tamamlayıp sonrasında karar vermek üzere duruşmayı erteledi" diye konuştu. Kılıç davadan olumlu bir karar çıkacağını umut ettiğini söyleyerek, "Adil olan, adaletli olan böyle bir kararın çıkması" dedi.

Taner Kılıç

Uluslararası Af Örgütü Almanya Şubesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Davanın ertelenmesi sanıklar için dört hafta daha belirsizlik anlamına geliyor" dedi.

Bugünkü duruşmada mahkeme heyetinin karar vermesi bekleniyordu. Geçen Kasım ayında mütalaasını veren savcı, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Onursal Başkanı ve eski Direktörü Taner Kılıç'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla, insan hakları savunucuları Nejat Taştan, Veli Acu, Günal Kurşun, İdil Eser ve Özlem Dalkıran'ın da "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan yine 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etmişti.

Savcı diğer hak savunucuları İlknur Üstün, Ali Gharavi, Peter Frank Steudtner, Nalan Erkem ve Muhammed Şeyhmus Özbek içinse terör örgütlerine yardım yapıldığına dair delil olmadığı gerekçesiyle beraatlerini istemişti.

Alman Peter Steudtner de sanıklar arasında

Hak savunucuları 5 Temmuz 2017'de İstanbul, Büyükada'daki bir otelde "İnsan hakları savunucularının korunması dijital güvenliği" konulu bir toplantı düzenlemek için bir araya gelmiş, düzenlenen polis baskınıyla 10 kişi gözaltına alınmıştı. Mahkeme, telefonunda ByLock bulunduğu iddiasıyla Haziran 2017'de tutuklanan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi'nden Taner Kılıç'ın dosyasını da Büyükada davasıyla birleştirmişti.

DW, TÖ, HT /BK

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