Büyük düelloya saatler kaldı

ABD'de, başkan adayları Biden ve Trump'ın ilk televizyon tartışması heyecanla bekleniyor. Dünya çapında yüz milyonlarca insanın izlemesi beklenen program için son hazırlıklar tamamlandı.

ABD Başkan adayları Joe Biden ile Donald Trump'ın, Kasım ayında yapılacak seçim öncesinde ilk kez televizyon ekranında, kamuoyunun karşısında tartışmasına saatler kaldı. Seçimlere dört aydan fazla bir süre varken yapılacak olan bu tartışma, ABD kamuoyunda "olağanüstü erken" olarak yorumlanıyor.

Halihazırda ABD Başkanı olan Demokratlar'ın adayı Biden ve Cumhuriyetçi eski başkan ve başkan adayı Trump arasında gerçekleşecek 90 dakikalık tartışma, ABD saatiyle 21.00'da (TSİ: 04.00) CNN ekranlarından yayınlanacak. Medya uzmanları, iki lider arasındaki düellonun büyük ilgi çekmesini bekliyor. Trump'ın 2016 yılında başkan adayı Hillary Clinton ile gerçekleştirdiği TV tartışmasının ilki, rekor bir izleyici sayısına ulaşmış, söz konusu programı 84 milyon kişi izlemişti.

ABD'de büyük kutuplaşma

Her iki aday da tartışmaya risk ve fırsatı aynı anda barındıran siyasi kırılganlık atmosferinde giriyor. 5 Kasım'da gerçekleşecek seçimlerden aylar önce iki aday arasında yoğun bir rekabet başlamış durumda. Bu rekabet seçmenler üzerinde Amerikan siyaseti hakkında derin bir kutuplaşma ve kaygının yaşanmasına sebep oluyor. Mayıs ayında yapılan Reuters / Ipsos ortaklığındaki ankette seçmenlerin üçte ikisi Trump destekçilerinin ABD kongre binasına saldırmasından dört yıl sonra, seçimlerin ardından tekrar şiddet olaylarının yaşanabileceğinden endişe duyduğunu söyledi.

78 yaşındaki Donald Trump 2020 yılında gerçekleşen seçimleri etkileme çabalarıyla ilgili suçlamalar da dahil olmak üzere hala hakkında üç dava görülen biri olarak tartışmaya çıkacak. Seçildiği takdirde siyasi düşmanlarını cezalandıracağını söyleyen Trump'ın seçmeni demokrasi için tehdit oluşturmadığına ikna etmesi gerekecek.

81 yaşındaki Biden'ın üzerinde, dil sürçmeleri yaşamaması ve güçlü bir tartışma performansı sergileme baskısı var. Çünkü uzun süredir Cumhuriyetçi kanat Biden'ın yaşlılık emareleri gösterdiğini iddia ediyor.

Tartışma öncesi iki taraf da rakibine saldıran yeni propaganda filmleri yayınlayacağını söyledi. Biden kanadı tarafından hazırlanan filmlerde, kürtaj yasağı, sosyal güvenlik kesintileri ve demokrasinin zarar görmesi de dahil olmak üzere ikinci bir Trump başkanlığı döneminde ABD'nin neler yaşayabileceğine yönelik konular işleniyor.

Trump'ın ekibi ise, tartışma sonrasında biri ekonomiyi, yasa dışı göçü ve suçluları hedef alan, diğeri ise Biden'ın fiziksel aksamalarına odaklanan iki yeni film yayınlayacağını söyledi.

Fotoğraf: Mandel Ngan/AFP

"Şimdiye kadar en merakla beklenen tartışma"

Michigan Üniversitesi'nden başkanlık tartışmaları uzmanı Prof. Aaaron Kall, iki adayın oy oranının yakınlığı, ülkedeki derin siyasi kutuplaşma ve gaf potansiyelleri göz önüne alındığında bunun şimdiye kadar en merakla beklenen tartışma olabileceğini dile getirdi.

Kall, özellikle Biden'ın bir anlık kafa karışıklığı ya da unutkanlığının yaşıyla ilgili "sonsuz haber döngülerüne" yol açacağını ve Demokratlar'ın Ağustos ayında gerçekleşecek ulusal kongrede olası bir yer değişikliği yapabileceklerine ilişkin spekülasyonları körükleyeceğini belirtti.

Tartışmanın gerçekleşeceği CNN televizyonu, adayların kendi konuşma sırası olmadığı yerlerde söze girmemesi için bir aday konuşurken diğerinin mikrofonunu kapatacak ve bu şekilde adayların birbirinin sözünü kesmesinin önüne geçilmeye çalışılacak. Seyircisiz bir ortamda yapılacak tartışmaya, adaylar önceden hazırlanmış notlar ya da malzemeler getiremeyecek ve prompter kullanamayacak. Biden ve Trump sadece yanlarında boş bir kağıt ve bir kalem bulundurabilecek.

İkinci ve son tartışma Eylül'de olacak

Biden'ın danışmanları, Demokrat adayın Trump'ın kürtaja erişimi tehdit eden açıklamalarını vurgulayarak onu demokratik normlar için bir tehlike olarak göstereceğini ve 2017-2021 yılları arasındaki Trump döneminin kaotik durumuna vurgu yapacağını dile getiriyor.

Trump'ın danışmanları ise eski başkanın Biden döneminde rekor sayıda göçmenin ülkeye yasa dışı giriş yapmış olmasını, enflasyonu ve Gazze ve Ukrayna'daki savaş döneminde liderlik performansını sorgulayacağını belirtiyor.

Biden ve Trump arasındaki ikinci ve son tartışmanın da Eylül ayında yapılması planlanıyor.

Reuters / EÇ,ET

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