Büyükçekmece'de "sahte seçmen" operasyonu

Büyükçekmece'ye seçim öncesi 11 bin 186 kişinin ikamet kaydının taşındığı iddiaları üzerine Büyükçekmece Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri seçim öncesi ilçeye adres kaydı yaptırdığı iddia edilen kişilerin belirtilen adreslerde oturup oturmadığını kontrol ediyor. Emniyet kaynakları herhangi bir yakalama ya da gözaltına alma işleminin olmadığını belirtti.

Operasyona CHP'den tepki geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak yaptığı açıklamada, „Kimsenin Türk polisini vatandaşlara korku salmak için kullanmaya hakkı yoktur. Yapılan itirazlar listelere yapılmış. İtiraz süreci bittikten sonra listeler kesinleşmiş. İş bitmiş bunun üzerinden YSK'nın kesinleşmiş kararları üzerinden itiraz edilemez. Bunlar çok açık. O polisleri oraya gönderen Adalet Bakanı da İçişleri Bakanı da istifa etmelidir " dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal Büyükçekmece'deki operasyonun ardından Twitter hesabından şu paylaşımda bulundu.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Büyükçekmece'ye il ve ilçe dışından taşınan kişilerin ikamet adresi olarak anaokulu, TIR garajı, boş arsalar, inşaatların gösterildiğini söylemişti. AKP Büyükçekmece İlçe Başkanlığı, Büyükçekmece'de "usulsüz seçmen kaydı yapıldığını" gerekçe göstererek İstanbul seçimlerinin iptali için İl Seçim Kurulu'na başvurmuş, ardından YSK'dan 31 ilçede oyların yeniden sayılmasını ve Büyükçekmece'de ise seçimlerin iptal edilmesini talep etmişti.

İtirazı görüşen Yüksek Seçim Kurulu (YSK) İstanbul'da 51 sandığın tekrar sayılmasına karar verirken, 31 ilçede yeniden sayım talebini kısmen reddetmiş, Büyükçekmece ile ilgili taleplere ilişkin kararı ise ertelemişti. YSK'nın Büyükçekmece ile ilgili kararını bugün vermesi bekleniyor.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz Twitter hesabından yaptığı açıklamada, YSK'nın AKP'nin oyların yeniden sayılması talebini reddettiğini belirterek, bir kez daha YSK'ya itiraz edereceklerini kaydetmişti.

YSK Başkanı Güven'den açıklama

YSK Başkanı Sadi Güven, seçim sonuçlarına ilişkin itiraz süreciyle ilgili basın mensuplarının sorularını cevapladı. Güven, seçimin ardından yargısal sürecin devam ettiğini belirterek, "11 yüksek mahkeme üyesinden oluşan YSK'nın toplantılarına, kurula temsilci verme hakkına sahip 5 siyasi partinin temsilcisi de katılıyor. Bunlar AK Parti, CHP, MHP, HDP ve İYİ Parti. Bunların iki tanesi de milletvekili. Bizim önümüze gelen tüm dilekçeleri, talepleri ve itirazları tek tek incelemek suretiyle karşılıyoruz. Daha önce de belirttiğim gibi yargı süreci içinde dosyaların içeriğiyle ilgili herhangi bir bilgi verecek değilim. Bunu siyasi parti temsilcilerinden öğrenebilirsiniz" dedi.

DW, DHA / HT, SSB

© Deutsche Welle Türkçe