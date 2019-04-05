 Büyükçekmece′de ″hukuki dayanak″ tartışması | TÜRKİYE | DW | 10.04.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

TÜRKİYE

Büyükçekmece'de "hukuki dayanak" tartışması

Yerel seçimlere ilişkin İstanbul tartışması Büyükçekmece'de "sahte seçmen" iddiaları ile devam ediyor. CHP, AKP'nin hukuki itiraz dayanağı olmadığını söylerken AKP Sözcüsü Çelik "İtiraz sürecinden vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Ömer Çelik

AKP Sözcüsü Ömer Çelik

Türkiye'de 31 Mart yerel seçimleri sonrası İstanbul'daki oy sayımı tartışmalarında Büyükçekmece ilçesinde yapıldığı öne sürülen usulsüzlüklere ilişkin gelişmeler "sahte seçmen" iddiaları ile devam ediyor.

Önerdiğimiz linkler

Ünlü ekonomist Timothy Ash, Bakan Albayrak'ın açıkladığı paketin Türk ekonomisine güveni geri kazanmak için yeterli olmadığını söyledi. Ash, İstanbul seçimleriyle ilgili olarak da "Kaybedecek zaman yok" uyarısı yaptı. (10.04.2019)

İYİ Parti lideri Akşener ve CHP lideri Kılıçdaroğlu ekonomik sorunlar varken İstanbul'daki seçimlerin gündemde tutulduğunu belirterek AKP ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi. (10.04.2019)

Moskova dönüşü uçakta açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul’daki seçim sonuçlarına itirazlarla ilgili olarak, "Ne yapalım biz bunun peşini mi bırakalım? İtirazlar devam edecek ki nihai karar merci YSK" dedi. (10.04.2019)

AKP İstanbul seçimi için YSK’ya ‘olağanüstü itiraz’ hakkını kullanmaya başlarken, YSK Büyükçekmece kararını öteliyor. Yüksek Seçim Kurulu'nda 31 Mart seçimiyle ilgili alınan tüm kararların boşa çıkarıldığı endişesi var. (10.04.2019)

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "İstanbul'da yeni bir seçim düşünülebilir" sözleri üzerine CHP kanadından ilk tepki geldi. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Bahçeli'nin çağrısını "vicdansızlık" olarak niteledi. (09.04.2019)

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, düzenlediği basın toplantısında tüm sandıkların sayılması yönündeki taleplerinin reddedilmesinin durumu daha da karmaşıklaştırdığını belirterek olağanüstü itiraza başvuracaklarını yineledi. Başvuru için yasal süreçlerin beklendiğini belirten Çelik, net bir tarih vermedi.

Büyükçekmece'de seçmen listelerine seçim öncesinde herhangi bir itiraz olmadığı için bugün itiraz edilmesinin hukuki dayanağının olup olmadığına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Çelik, "gerçekte olmayan binalar ve seçmenlerin varmış gibi gösterildiğini" belirterek "Hukukçularımız bunun hukuki temeli olduğunu söylüyorlar" dedi.

İBB Başkanı Uysal: Büyükçekmece'de 27 bin seçmen kaydırıldı

Büyükçekmece'de seçim öncesinde yaşandığı öne sürülen "olağandışı seçmen hareketine" ilişkin olarak konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, 24 Haziran 2018 Genel Seçimlerinden sonra bu ilçede 27 bine yakın seçmen hareketinin bulunduğunu kaydetti.

Seçmen listesinden düşürülen yaklaşık 4 bin kişinin 500'ünün AKP üyesi olduğunu ve partiye oy verenlerin listelerden kasıtlı bir şekilde düşürüldüğünü savunan Uysal, "Kaydı düşürülen seçmenlerin de soy ismi tarandığı zaman AK Parti'ye oy verenler olduğu kolayca tespit ediliyor. Yani bu kişiler de seçmen listesinden düşürülürken bu şekilde bir usulle, yani AK Parti'ye oy verenlerin seçmen listesinden düşürülmesi şeklinde bir operasyon yapılmış. Buna baktığımız zaman bu herhangi bir seçmen kaydırması değil, AK Parti üyelerinin seçim listesinden çıkarılması" ifadesini kullandı.

CHP'den Uysal'a yanıt

İBB Başkanı'nın sözlerine yanıt veren CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat ise Twitter üzerinden yaptığı açıklamada sözü geçen seçmen kaydırma işleminin İBB Başkanı tarafından bizzat yapıldığını ortaya attı.

"Büyükçekmece'de olan seçmen hareketlerinde dikkat çeken hareketler ve isimler söz konusu. Mesela Büyükçekmece'ye Fatih'ten ve Başakşehir'den gelen seçmenler söz konusu. Bu seçmenler arasında AKP'ye yakın isimler var" ifadelerini kullanan Karabat, Uysal'ın ortaya attığı iddiaları "Böylece AKP, bugüne kadar yaptığı bütün hileleri aslında ağzından kaçırmış oluyor!" paylaşımı yaptı.

DW,DHA/ÇÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Türkei: Ankara: Recep Tayyip Erdogan

Erdoğan: YSK mahkeme sürecinin adeta patronudur 05.04.2019

Yerel seçimlerde İstanbul'da oyların yeniden sayımı sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan nihai karar için Yüksek Seçim Kurulu'nu adres gösterdi. Ayrıca, Erdoğan'ın kendisi hakkında söylediklerine CHP'li İmamoğlu yanıt verdi.

Türkei Izmir Kommunalwahlen

İstanbul'daki oy sayımında tartışma devam ediyor 05.04.2019

İstanbul'da yeniden oy sayımı devam ediyor. AKP düzeltmeler sonucu 13 bin civarında oy kazandığını belirtirken, CHP'li İmamoğlu rakibi Yıldırım ile arasındaki farkın halen 18 bin civarında olduğunu söyledi.

Türkei Kommunalwahl 2019 | Ekrem İmamoğlu, Kandidat Bürgermeisteramt Istanbul

İmamoğlu: Adalet istiyoruz, mazbatamızı talep ediyoruz 03.04.2019

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu oyların yeniden sayılmasıyla zaman kazanılmaya çalışıldığını söyleyerek, Yüksek Seçim Kurulu'nu (YSK) göreve çağırdı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

YSK’nın İstanbul sancısı

AKP İstanbul seçimi için YSK’ya ‘olağanüstü itiraz’ hakkını kullanmaya başlarken, YSK Büyükçekmece kararını öteliyor. Yüksek Seçim Kurulu'nda 31 Mart seçimiyle ilgili alınan tüm kararların boşa çıkarıldığı endişesi var.  

FOTO-GALERİ

Eröffnung Wonderland Eurasia Ankara Erdogan (Reuters/Presidential Press Office)

Erdoğan Ankapark'ın açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da "Wonderland Eurasia" ismiyle de bilinen Ankapark'ın açılışını gerçekleştirdi. İnşaatı pek çok kez durdurulan parkı kurma fikrini ise Melih Gökçek ortaya atmıştı.  