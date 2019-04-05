Büyükçekmece'de "hukuki dayanak" tartışması

Türkiye'de 31 Mart yerel seçimleri sonrası İstanbul'daki oy sayımı tartışmalarında Büyükçekmece ilçesinde yapıldığı öne sürülen usulsüzlüklere ilişkin gelişmeler "sahte seçmen" iddiaları ile devam ediyor.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, düzenlediği basın toplantısında tüm sandıkların sayılması yönündeki taleplerinin reddedilmesinin durumu daha da karmaşıklaştırdığını belirterek olağanüstü itiraza başvuracaklarını yineledi. Başvuru için yasal süreçlerin beklendiğini belirten Çelik, net bir tarih vermedi.

Büyükçekmece'de seçmen listelerine seçim öncesinde herhangi bir itiraz olmadığı için bugün itiraz edilmesinin hukuki dayanağının olup olmadığına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Çelik, "gerçekte olmayan binalar ve seçmenlerin varmış gibi gösterildiğini" belirterek "Hukukçularımız bunun hukuki temeli olduğunu söylüyorlar" dedi.

İBB Başkanı Uysal: Büyükçekmece'de 27 bin seçmen kaydırıldı

Büyükçekmece'de seçim öncesinde yaşandığı öne sürülen "olağandışı seçmen hareketine" ilişkin olarak konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, 24 Haziran 2018 Genel Seçimlerinden sonra bu ilçede 27 bine yakın seçmen hareketinin bulunduğunu kaydetti.

Seçmen listesinden düşürülen yaklaşık 4 bin kişinin 500'ünün AKP üyesi olduğunu ve partiye oy verenlerin listelerden kasıtlı bir şekilde düşürüldüğünü savunan Uysal, "Kaydı düşürülen seçmenlerin de soy ismi tarandığı zaman AK Parti'ye oy verenler olduğu kolayca tespit ediliyor. Yani bu kişiler de seçmen listesinden düşürülürken bu şekilde bir usulle, yani AK Parti'ye oy verenlerin seçmen listesinden düşürülmesi şeklinde bir operasyon yapılmış. Buna baktığımız zaman bu herhangi bir seçmen kaydırması değil, AK Parti üyelerinin seçim listesinden çıkarılması" ifadesini kullandı.

CHP'den Uysal'a yanıt

İBB Başkanı'nın sözlerine yanıt veren CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat ise Twitter üzerinden yaptığı açıklamada sözü geçen seçmen kaydırma işleminin İBB Başkanı tarafından bizzat yapıldığını ortaya attı.

"Büyükçekmece'de olan seçmen hareketlerinde dikkat çeken hareketler ve isimler söz konusu. Mesela Büyükçekmece'ye Fatih'ten ve Başakşehir'den gelen seçmenler söz konusu. Bu seçmenler arasında AKP'ye yakın isimler var" ifadelerini kullanan Karabat, Uysal'ın ortaya attığı iddiaları "Böylece AKP, bugüne kadar yaptığı bütün hileleri aslında ağzından kaçırmış oluyor!" paylaşımı yaptı.

DW,DHA/ÇÖ,BK

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