Bülent Mumay'a tecilli hapis cezası

DW Türkçe İstanbul Koordinatörü Gazeteci Bülent Mumay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) metro kredisine haciz koyduran Met-Gün İnşaat'ın kendisiyle ilgili haberlere gönderdiği erişim engeli kararını açık bir şekilde yayınladığı için hapis cezası aldı.

İstanbul Asliye Ceza, İBB parasına haciz konulduğuna dair çok sayıda medya organında çıkan haberi erişim engeli kararına karşın silmediği gerekçesiyle Met Gün Şirketi yetkilisi Halis Ezer'in şikayetiyle "kişisel verileri yaymaktan" ertelemeli 1 yıl 8 ay hapse mahkum etti.

Mahkeme kararında, "Tayin edilen hapis cezası ertelenen sanık hakkında TCK'nın 51/7. maddesi uyarınca denetim süresi içerisinde kasıtlı bir suç işlemesi halinde cezanın kısmen veya tamamen infazına karar verileceği ve 51/8. maddesi gereğince denetim süresini iyi halli olarak geçirdiği taktirde cezanın infaz edilmiş sayılacağı husunun ihtarına…" denildi.

Bülent Mumay hakkında verilen cezayı Twitter hesabından şu sözlerle duyurdu:

"Met-Gün inşaatın sansürüne boyun eğmeyince, 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldım. Aşağıdaki haberlere erişim yasağı getirenler, benim tweetimi de karartmak istemişti. Sansüre direndiğim için, bu kez erişim engeline ilişkin mahkeme kararını paylaştığım için beni dava ettiler. Nedense 3 savcının değiştiği davanın sonunda bugün 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Halkın parasını haczetmekten utanmayanlar, bunu halka duyuranları hapse attırmaya çalışıyor. Ne unutur, ne de susarız! Size de, ağababalarınıza da selam olsun."

Mumay ilgili paylaşımı 12 Temmuz 2020 tarihinde yapmıştı.

Deutsche Welle'den Mumay'a destek

Deutsche Welle Baş Editörü Manuela Kasper-Claridge Mumay'a verilen cezayı eleştirerek, kararın bağımsız gazeteciliği susturmaya yönelik bir girişim olarak tanımladı.

Deutsche Welle Baş Editörü Manuela Kasper-Claridge Fotoğraf: Stephanie Englert/DW

Kasper-Claridge şöyle konuştu:

"Çalışanımıza verilen ceza, Türkiye'de yargının siyasallaştığının bir kez daha göstergesidir. Eleştirel ve bağımsız gazetecilik susturulmak isteniyor. Bu son derece endişe vericidir. Deutsche Welle olarak verilen hapis cezasını kınıyoruz ve Bülent Mumay'ı tüm yasal tedbirlerle destekleyeceğiz."

DW/TY,JD

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