Bülent Mumay'ın istinaf başvurusu reddedildi

Gazeteci Bülent Mumay'ın hakkındaki hapis cezası ile ilgili istinaf başvurusu, ilgili mahkeme tarafından reddedildi. DW Genel Müdürü Limbourg, kararı Türkiye'de Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacaklarını duyurdu.

Deutsche Welle (DW) İstanbul Ofisi Koordinatörü, gazeteci Bülent Mumay hakkında verilen hapis cezası ile ilgili istinaf başvurusu İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 26. Ceza Dairesi tarafından oy birliğiyle reddedildi.

Mahkemenin ilgili kararında, "Sanık hakkında hükmedilen kısa süreli olmayan erteli hapis cezasının kanuni sonucu olarak TCK'nın 53/1. maddesinin uygulanmasının infaz aşamasında gözetilmesi mümkün görülmüştür" ifadeleri kullanılarak, 5 Mayıs 2023'te İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararın, "usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığının bulunmadığı, delil ve işlemlerinde herhangi bir eksiklik olmadığı, duruşma tutanaklarının içeriği, hukuka uygun olarak elde edilen delillerinin tartışılmasında herhangi bir isabetsizliğin bulunmadığı, ispat bakımından da değerlendirilmenin yerinde olduğunun anlaşıldığı" belirtildi.

Hapis cezasına neden olan paylaşım

Bülent Mumay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) metro kredisine haciz koyduran Met-Gün İnşaat'ın kendi ile ilgili haberlere gönderdiği erişim engeli kararını açık bir şekilde yayınladığı için Mayıs 2023'te hapis cezasına çarptırılmıştı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nin, İBB parasına haciz konulduğuna dair çok sayıda medya organında çıkan haberi erişim engeli kararına karşın silmediği gerekçesiyle, Met-Gün Şirketi yetkilisi Halis Ezer'in şikayeti sonucu "kişisel verileri yayma" suçu işlediği kararı verilen Mumay 1 yıl 8 ay ertelemeli hapse mahkum edilmişti.

Peter Limbourg Fotoğraf: J. Röhl/DW

DW'den Mumay'a tam destek

Gazeteci Bülent Mumay hakkında verilen kararın ardından bir açıklama yapan DW Genel Müdürü Peter Limbourg, "Cesur, tecrübeli ve eleştirel bir gazeteci olan Mumay, görünen o ki Türk iktidar aygıtı tarafından susturulmaya çalışılıyor. Hakkındaki suçlamalar açık bir şekilde asılsız ve diğer Türk gazetecileri sindirmek için bahane olarak kullanılıyor" dedi.

DW'nin, Türkçe servisi için çalışan Bülent Mumay'ın yanında olmaya hukuki süreçte de devam edeceğini vurgulayan Limbourg, kararı Türkiye'de Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacaklarını bildirdi. Limbourg, Mumay hakkında verilen kararın Sınırsız Gazeteciler ve Uluslararası Yazarlar Birliği PEN'in Almanya örgütü tarafından da protesto edildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Özgür toplum üstündeki baskısını daha da arttırmaya çalıştığını" ifade eden Bülent Mumay ise kararı, "Kendine yönelik artan eleştirilerin sarayındaki koltuğunu kaybetme sürecini hızlandırdığının farkında. Bu sebepten daha da saldırganlaşıp daha otokrat tavırlar sergiliyor" sözleriyle değerlendirdi.

DW'nin İstanbul Ofisi Koordinatörü olarak çalışan Bülent Mumay, aynı zamanda 2016 yılından bu yana, Frankfurter Allgemeine Zeitung'a (FAZ) "İstanbul'dan Mektuplar" başlığı ile düzenli olarak yorum yazıyor.

epd,DW / ET,TY

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