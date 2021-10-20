Almanya'nın nüfusu göçle 400 bin kişi arttı

Federal İstatistik Dairesi’nin son rakamlarına göre göç hareketleri Almanya nüfusunda 400 bin kişilik artışa neden oldu. AB üyesi olmayan Avrupa ülkelerinden göçlerde Türkiye başı çekerken Alman nüfus 60 bin kişi azaldı.