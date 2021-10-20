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Bükreş, Romanya'nın başkentidir. 1 milyon 900 bini aşan nüfusuyla ülkenin en kalabalık kentidir.
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100 yıl kadar önce, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu dağılıp Macar topraklarının bir kısmı Romanya'ya geçti. Bugünün Romanya sınır bölgesindeki Macar azınlığın bir bölümü, bu bölgenin sonunda Macaristan'a geri döneceğini umut ediyor.