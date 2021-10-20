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Bükreş

Bükreş, Romanya'nın başkentidir. 1 milyon 900 bini aşan nüfusuyla ülkenin en kalabalık kentidir.

DW Türkçe'nin Bükreş ile ilgili aktardığı haber ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

Ukrainian helicopters fly over a Russian warship  during Sea Breeze 2021 maneuvers, in the Black Sea, Friday, July 9, 2021. Ukraine and NATO have conducted Black Sea drills involving dozens of warships in a two-week show of their strong defense ties and capability following a confrontation between Russia's military forces and a British destroyer off Crimea last month. (AP Photo/Efrem Lukatsky)

ABD'den Karadeniz'de Rusya'ya karşı eylem çağrısı 20.10.2021

Karadeniz gezisini Romanya'daki temaslarıyla tamamlayan ABD Savunma Bakanı Austin, "Rus tehdidine karşı eylem" çağrısı yaptı. Eski Genelkurmay Başkanı, "Karadeniz ulusal çıkarımızdır" dedi.
A rainbow flag flutters in the wind at the financial quarter in Brussels, Thursday, March 11, 2021. The European Parliament has overwhelming adopted a resolution declaring the entire 27-member EU a freedom zone for LGBT people, an effort to push back on rising homophobia in Poland and elsewhere. (AP Photo/Francisco Seco)

Avrupa Parlamentosu'ndan LGBTİ+'ların haklarını güçlendiren karar 14.09.2021

Avrupa Parlamentosu, LGBTİ+ bireylerin serbest dolaşım hakkına vurgu yapan karar metnini kabul etti. Metinde, Romanya, Polonya ve Macaristan LGBTİ+'lara yönelik tutumları nedeniyle eleştirildi.

Ludovic Orban, Ministerpräsident Rumänien Thema: Der rumänische Ministerpräsident Ludovic Orban ist nach den Parlamentswahlen zurückgetreten. Etwas mehr als 30% der Rumänen gingen am Sonntag, dem 6. Dezember 2020, zur Wahl. Copyright: DW / Cristian Stefanescu, 27. September 2020

Romanya Başbakanı istifa etti 07.12.2020

Romanya Başbakanı Ludovic Orban, lideri olduğu Liberal Parti'nin seçimi kaybetmesinin ardından istifa ettiğini duyurdu.

Macarların "Büyük Macaristan" hayali 01.10.2020

100 yıl kadar önce, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu dağılıp Macar topraklarının bir kısmı Romanya'ya geçti. Bugünün Romanya sınır bölgesindeki Macar azınlığın bir bölümü, bu bölgenin sonunda Macaristan'a geri döneceğini umut ediyor.
26 March 2020. A Russian Su-27 fighter crashed in the Black Sea. Photo: Vadim Savitsky. | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Rusya ile NATO arasında hava gerginliği 21.05.2020

NATO, Salı günü Rus savaş uçaklarının NATO hava sahasına yaklaşması üzerine Romanya, Türkiye ve Bulgaristan’dan jetlerin havalandığını açıkladı. Açıklamada, NATO’nun hava sahasının korumaya kararlı olduğu vurgulandı.

Incumbent candidate Klaus Iohannis reacts after casting his ballot in the second round of a presidential election, in Bucharest, Romania, November 24, 2019. Inquam Photos/Octav Ganea via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. ROMANIA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ROMANIA

2020 Şarlman Ödülü Iohannis'in 14.12.2019

Almanya'nın en prestijli ödüllerinden Uluslararası Şarlman Ödülü'ne Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis layık görüldü.
10.08.2019, People hold European Union and Romanian flags during an anti-government protest in Victoria Square, outside the government headquarters in Bucharest, Romania, Saturday, Aug. 10, 2019. Thousands joined a protest, demanding the resignation of the government, one year after a similar rally turned violent and left dozens of participants and members of the riot police injured.(AP Photo/Andreea Alexandru)

Romanya'da hükümete istifa çağrısı 11.08.2019

Romanya'nın başkenti Bükreş'te on binlerce kişi hükümeti istifaya çağırdı. Gösteriler, geçen sene polisin sert müdahalede bulunduğu hükümet karşıtı gösterilerin yıl dönümünde düzenlendi.
27.07.2019 People hold a banner reading Romania is killed as they march in Bucharest July 27, 2019 to commemorate Alexandra, the 15-year-old girl who has being murdered after she telephoned three times to report her own kidnapping. - The chief of police has been sacked in Romania after the murder of a 15-year-old girl who telephoned three times to report her own kidnapping. (Photo by Daniel MIHAILESCU / AFP) (Photo credit should read DANIEL MIHAILESCU/AFP/Getty Images)

Romanya'da kaybolan çocuk için protesto 28.07.2019

Romanya’da binlerce kişi kaçırılan 15 yaşındaki Alexandra'nın ölümünde polisin ihmali olduğu gerekçesiyle sokağa çıktı. Alexandra üç kez polisi arayarak kaçırıldığını söylemiş ve yardım istemişti.
+++Nur im Rahmen der Berichterstattung zu verwenden!+++ Berlin-Kreuzberg - 13. MyFest Oranienstrasse Berlin (Friedrichshain-Kreuzberg): 13. MyFest im Ortsteil Kreuzberg. Alljaehrlich findet am Maifeiertag das über die Grenzen Berlins hinaus bekannte Straßenfest statt. Zahlreiche Buehnen und Vorfuehrungen bieten ein buntes und vielfaeltiges Programm. Rund 45.000 Besucher kamen um friedlich miteinander zu feiern. Den ganzen Tag blieb es entspannt auf der Oranienstraße, wie auch auf den Plaetzen und Straßen der Umgebung. Mit Beginn der Dunkelheit ging es vereinzelt etwas ruppiger zu. Die Revolutionaere 1. Mai-Demo blieb ueberwiegend friedlich, es kam nur vereinzelt zu Festnahmen. | Verwendung weltweit

Almanya'nın nüfusu göçle 400 bin kişi arttı 16.07.2019

Federal İstatistik Dairesi’nin son rakamlarına göre göç hareketleri Almanya nüfusunda 400 bin kişilik artışa neden oldu. AB üyesi olmayan Avrupa ülkelerinden göçlerde Türkiye başı çekerken Alman nüfus 60 bin kişi azaldı.
04.06.2019+++ Romania's Prime Minister Viorica Dancila (L) is welcomed by European Commission President Jean-Claude Juncker at the European Commission in Brussels on June 4, 2019. (Photo by EMMANUEL DUNAND / AFP) (Photo credit should read EMMANUEL DUNAND/AFP/Getty Images)

Romanya yargı reformunu durdurdu 05.06.2019

AB Komisyonu Başkanı Juncker Romanya'nın tartışmalı yargı reformunu durdurduğunu açıkladı. Reform yolsuzlukla mücadeleye darbe vurduğu gerekçesiyle eleştiriliyordu.

FILE- In this Sunday, May 26, 2019, file photo Liviu Dragnea, the head of the ruling Social Democratic party leaves a voting station after casting his vote in the European Parliament elections, in Bucharest, Romania. The High Court for Cassation and Justice has sentenced Dragnea to serve 3 and a half years in prison for intervening from 2006-2012 to keep two women on the payroll of a family welfare agency, even though they were working for his party instead. (AP Photo/Vadim Ghirda, File)

Romanya'da iktidar partisinin lideri hapse girdi 27.05.2019

Romanya’da yolsuzluktan hüküm giyen iktidar partisi lideri Liviu Dragnea, üç buçuk yıllık hapis cezasını çekmek üzere cezaevine girdi.
Protesters carry a banner during a demonstration against judicial changes in Bucharest, Romania, February 24, 2019. Inquam Photos/George Calin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. ROMANIA OUT.

Romanya’da savcılar grev yapıyor 26.02.2019

Romanya’da savcılar yargı reformunu protesto için grev başlattı. Hükümet yargının bağımsızlığını tehlikeye atmakla suçlanıyor. Grevin 10 gün sürmesi planlanıyor.

05.12.2018 ARCHIV - 05.12.2018, Belgien, Brüssel: Jean-Claude Juncker, Präsident der EU-Kommission, und Viorica Dancila, Ministerpräsidentin von Rumänien, kommen zu einem Treffen. Rumänien wird am 1. Januar 2019 die EU-Ratspräsidentschaft übernehmen. (zu dpa Vor Rumäniens EU-Ratspräsidentschaft: Juncker zweifelt an Bukarest vom 29.12.2018) Foto: Geert Vanden Wijngaert/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

AB Dönem Başkanlığı Romanya'da 01.01.2019

AB Dönem Başkanlığı 1 Ocak'tan itibaren Romanya'ya geçti. Romanya, Dönem Başkanlığı süresince "tarafsız bir arabulucu" olmak istediğini açıkladı.

12.09.2018 *** FILE PHOTO: European Commission President Jean-Claude Juncker delivers a speech during a debate on The State of the European Union at the European Parliament in Strasbourg, France, September 12, 2018. REUTERS/Vincent Kessler/File Photo

Juncker Romanya'nın AB başkanlığına şüpheli yaklaşıyor 29.12.2018

AB Komisyonu Başkanı Juncker, 1 Ocak'ta ilk kez dönem başkanlığını devralmaya hazırlanan Romanya'yı eleştirdi. Juncker, Romanya'nın bu görevi yapmaya tam olarak hazır olduğu konusunda şüpheli olduğunu belirtti.

Richterhammer, Auktionatorhammer, Justiz | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Romanya'dan Türkiye'nin iade talebine ret 14.12.2018

Türkiye'nin Zaman gazetesi Romanya bürosu çalışanı Kamil Demirkaya için iade talebi Bükreş mahkemesince reddedildi. Mahkeme iade için hukuki gerekçeler bulunmadığına hükmetti.
Ein Bundespolizist führt am 16.10.2012 in Berlin im Bahnhof am Alexanderplatz einen Mann ab. Foto: Paul Zinken/dpa | Verwendung weltweit

Romanya'da Türkiye'nin talebi üzerine gazeteciye gözaltı 06.12.2018

Gazeteci Kamil Demirkaya Gülen yapılanmasına üye olduğu iddiasıyla Türkiye'nin iade talebi üzerine Romanya'da gözaltına alındı.
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