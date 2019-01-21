 Böhmermann′ın Erdoğan’a karşı hukuk mücadelesi sürüyor | ALMANYA | DW | 22.01.2019

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ALMANYA

Böhmermann'ın Erdoğan’a karşı hukuk mücadelesi sürüyor

Alman komedyen Böhmermann, Erdoğan şiirinin kısmen yasaklanmasına karşı mücadeleyi sürdürüyor. Böhmermann’ın avukatı, temyiz davasına onay verilmemesine karşı Federal Adalet Mahkemesi’ne başvurduklarını açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Alman komedyen Böhmermann’ın şiirine karşı açtığı temyiz davası sonuçlandı. Mahkeme, şiirin tamamen yasaklanması yönündeki talebi reddetti. Ancak şiir hakkındaki kısmi yasak da kaldırılmadı. (15.05.2018)

"Yabancı devlet adamlarına hakaret" suçuna ilişkin 103'üncü maddenin Ceza Kanunu'ndan çıkartılmasına dair düzenleme yürürlüğe girdi. Madde Erdoğan ile Böhmermann arasındaki dava sürecinde tartışma konusu olmuştu. (01.01.2018)

Alman komedyen Jan Böhmermann, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yazdığı şiirin kısmen yasaklanması kararına rağmen hukuki mücadeleyi sürdürüyor. Jan Böhmermann'ın avukatı Christian Schertz, Protestan Basın Servisi epd'ye yaptığı açıklamada, temyiz davasına onay verilmemesine karşı Federal Temyiz Mahkemesi'ne başvuruda bulunduklarını belirtti.

Hamburg Eyalet Mahkemesi Şubat 2017'deki kararında, Böhmermann'ın Erdoğan'la ilgili şiirinin "hakaret içerikli ve onur kırıcı" olduğuna hükmettiği bazı bölümlerini yasaklamıştı. Bunun üzerine Böhmermann, Erdoğan şiirinin kısmen yasaklanması kararına itiraz ederek, temyize başvurmuştu.

Hamburg Eyalet Yüksek Mahkemesi, Mayıs 2018'de şiiri kısmen yasaklayan bir alt mahkemenin kararını onamıştı. Böylelikle, 24 mısralık şiirin 18 mısrasının bir kez daha okuması yasaklanmıştı. Ancak aynı mahkeme, Erdoğan'ın şiirin tamamen yasaklanması talebini reddetmişti. Mahkemenin hâkimi, şiirin geri kalan kısmının hiciv olduğunu ve Erdoğan’ın bunu bu şekilde kabul etmesi gerektiğini belirtmişti.

Hamburg Eyalet Yüksek Mahkemesi, temyiz yolunu kapatmıştı. Böhmermann'ın avukatı Schertz, daha önce yaptığı açıklamada, gerekirse Federal Anayasa Mahkemesi'ne kadar gideceklerini söylemişti.

Alman komedyen Böhmermann, Mart 2016’da ZDF kanalında yayınlanan Neo Magazin Royale adlı programda okuduğu Erdoğan şiiri ile Almanya'da izin verilen hiciv ile yasak olan hakaret arasındaki farkı göstermek istediğini söylemişti. Böhmermann'ın okuduğu şiir, Almanya ile Türkiye arasında diplomatik gerginliğe yol açmıştı.

epd/JD,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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