Azerbaycan'dan "Masada Batı'yı istemiyoruz" mesajı

Azerbaycan, Dağlık Karabağ savaşı sonrasında Ermenistan ile yürütülen barış müzakerelerinde ABD, Fransa ve AB ile bir daha masaya oturmayacağı mesajı verirken Ermenistan'ı ikili görüşmeye çağırdı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın barış anlaşması taslağıyla ilgili önerilerine yanıt vermesinin neredeyse iki buçuk ay sürdüğü ve bunun süreci ciddi bir şekilde geciktirdiği belirtilerek "Azerbaycan, barış anlaşmasını mümkün olduğunca çabuk bir şekilde sonuçlandırmak üzere Ermenistan ile ikili görüşmeler temelinde doğrudan görüşmelere hazırdır. İlişkilerinin geleceğine birlikte karar vermenin iki ülkenin kendilerine bağlı olduğuna inanıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Barış sürecini devam ettirmenin iki ülkenin sorumluluğunda olduğu vurgulanarak "iki tarafın da kabul edeceği bir yerde ya da sınırda" görüşme çağrısı yapıldı. Açıklamada, "Ermeni tarafını yeni gereksiz gecikmelerden kaçınmaya davet ediyor ve müzakerelerin kısa süre içerisinde yeniden başlatılması için bu çağrıya olumlu yanıt vermesini umuyoruz" denildi.

Azerbaycan son haftalarda ABD, AB ve Fransa'dan yetkililerin barış süreciyle ilgili yaptığı açıklamalara sert tepki göstermiş ve bu ülkeleri Ermenistan'ın tarafında yer almakla suçlamıştı.

Aliyev'den Fransa'ya sert sözler

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de bugün başta Fransa olmak üzere Batılı ülkelere yönelik sert açıklamalarda bulundu. Aliyev, Bakü'de düzenlenen uluslararası bir konferansta dış politika danışmanı tarafından okunan yazılı mesajında, müzakerelerin Batı'nın arabuluculuğuna gerek kalmadan ikili düzlemde gerçekleşmesi gerektiğini ifade etti.

Fransa’yı Ermenistan’ı silahlandırarak Kafkasya’da çatışmaları körüklemekle suçlayan Aliyev, "Fransa bölgemizde yeni savaşların çıkmasına zemin hazırlayarak militarist bir politika izlemektedir" ifadelerini kullandı. Aliyev Paris'in "ayrılıkçı eğilimleri ve ayrılıkçıları sadece eski ve mevcut kolonilerinde değil Güney Kafkasya’da da destekleyerek istikrarı engellediğini" ve "insanlığın sömürgecilik tarihindeki kanlı suçların büyük bölümünden Fransa'nın sorumlu olduğunu" söyledi.

Hacıyev: Batı'nın arabuluculuğuna ihtiyaç yok

Aliyev'in danışmanı Hikmet Hacıyev de Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada Batı'nın arabuluculuğuna ihtiyaç olmadan Ermenistan ile barış görüşmelerini ikili düzlemde gerçekleştirmek istediklerini ve hızlı bir çözüme ulaşabileceklerine inandığını belirtti.

"Barış anlaşması nükleer fizik değil. İyi niyet varsa, barış anlaşmasının temel prensipleri üzerinde kısa süre içinde uzlaşı sağlanabilir" diyen Hacıyev, Batı'nın müzakerelere katılımı konusundaki soruyu ise "Bizim, bölgemizde barışa ihtiyacımız var. Washington, Paris ya da Brüksel'de değil" yanıtını verdi.

Azerbaycan'ın Eylül ayı ortasında başlattığı askeri harekât sonrasında 24 saat içinde ateşkes sağlanmış, Ermeni ayrılıkçı güçler silah bırakmayı kabul etmişti. Karabağ'da yaşayan 100 binden fazla Ermeni ise bölgeyi terk ederek Ermenistan'a kaçmıştı.

Batı'nın arabuluculuk girişimleri

Geçtiğimiz dönemde AB ve ABD arabuluculuğunda Azerbaycan ve Ermenistan'ın katılımıyla yapılan görüşmelerden sonuç çıkmamıştı. Cumhurbaşkanı Aliyev, AB'nin arabuluculuğunda İspanya'nın Granada kentinde Ekim ayı başında planlanan müzakerelere, Türkiye'nin davet edilmemesi üzerine katılmayı reddetmişti.

Bakü, 20 Kasım'da Washington'da dışişleri bakanları düzeyinde yapılması planlanan görüşmeleri de geçen Perşembe günü "ABD'nin taraflı tutumunu" gerekçe göstererek iptal etmişti.

DW, rtr, AFP / SSB, BK

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