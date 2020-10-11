Azerbaycan'dan Gence saldırısına tepki

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'da devam eden çatışmalarda ateşkes ilan edilmesi sonrasında iki ülke birbirini ateşkesi ihlâl etmekle suçluyor. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan birlikleri tarafından gece yarısı, Azerbaycan’ın en büyük ikinci kenti olan Gence'ye düzenlenen saldırıda dokuz kişinin hayatını kaybettiği, 34 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

Cuma gecesi Azerbaycan ve Ermenistan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un arabuluculuğunda Moskova'da yapılan görüşmelerde ateşkes ilan edilmesi ve "ciddi müzakereler yapılması" konusunda uzlaşma sağlamıştı. Ancak iki taraf birbirine ateşkesi delme suçlaması yöneltiyor.

Gence

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Twitter hesabından yaptığı açıklamada Gence saldırısıyla ilgili olarak Ermenistan yönetimini sorumlu tuttu.

Ermenistan'ın ateşkesi ihlâl ederek Gence kentinde yaşayan sivillere füze saldırı düzenlediğini belirten Aliyev, saldırıyı "savaş suçu" olarak nitelendirdi. Aliyev Ermenistan'ın Cenevre Sözleşmelerini ihlâl ettiğini kaydetti.

Ermenistan'ın, "Azerbaycan ordusunun işgalden kurtardığı bölgeleri yeniden işgal etmeyi amaçladığını" söyleyen Aliyev, "Bu suçların sorumlusu Ermenistan'ın askeri ve siyasi yönetimidir. Azerbaycan tüm bunlara gereken yanıtı verecektir" dedi.

İlham Aliyev

AB'den çağrı

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Azerbaycan ve Ermenistan’ın uzlaşma sağladığı ateşkesin, gerginliğin dinmesine yönelik önemli bir adım olduğunu söyledi. Michel, tarafları ateşkese uymaya çağırarak, şiddetten ve sivillerin tehlikeye atılmasından kaçınılmasını istedi. AB yetkilisi taraflar arasında ön koşulsuz müzakerelerin ivedilikle yeniden başlaması gerektiğini belirtti.

Türkiye'den tepki

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da Gence'deki saldırı kınandı. Açıklamada, "Çatışma bölgesine 100 km. mesafedeki Gence’de bir apartmana isabet ederek dokuz sivilin ölümüne, 39 kişinin yaralanmasına neden olduğu öğrenilen bu saldırı, Ermenistan yönetiminin ihtilafı işgal altındaki Azerbaycan topraklarının dışına yayma amacına yönelik provokasyonlarının yeni bir örneğidir" denildi.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında şu görüşlere yer verildi:

"Bu saldırı aynı zamanda Ermenistan’ın gayrimeşru işgalini sürdürebilmek için uluslararası insancıl hukuku ihlal etmekte beis görmediğini ve ateşkes dilinden anlamadığını da ortaya koymaktadır. Ermenistan’ın bu mütecaviz eylemleri şaşırtıcı olmayıp her zamanki işgalci ve saldırgan zihniyetinin açık bir yansımasıdır. Uluslararası toplum bu hukuk tanımazlığa artık dur demelidir."

"Cenaze değişimi yapılamadı"

Ermenistan da Azerbaycan'a saldırı suçlamasında bulundu. Ermenistan, Azerbaycan birliklerinin cumartesi öğleden sonra saldırılarını devam ettirdiğini duyurdu. Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ’ın başkenti Hankendi'ye saldırılarını gece yarısı da sürdürdüğünü söyleyerek, "Çirkin bir saldırı" ifadesini kullandı. Bakan iki tarafı da ateşkese saygı göstermeye ve uygulamaya çağırdı.

Öte yandan Ermenistan'la Azerbaycan'ın Pazar günü için planladığı cenaze değişiminin gerçekleşmediği bildirildi. Ermenistan Ordu Sözcüsü Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Azerbaycan'ın bölgedeki saldırılarına devam etmesini" gerekçe göstererek cenaze değişiminin yapılamadığını söyledi ve kendilerinin ateşkese sadık kaldığını belirtti.

Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Moskova'da bir araya gelmiş ve ateşkes konusunda uzlaşma sağlamıştı

Rusya'dan çağrı

İki ülkenin ateşkes ilan etmesine arabuluculuk eden Rusya Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, sağlanan uzlaşmaya uyulmasının "zaruri” olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un bu durumu Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan'la yaptığı telefon görüşmelerinde de dile getirdiği bildirildi.

Cuma günü Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un arabuluculuğunda iki ülke dışişleri bakanları ile yapılan görüşme 11 saat sürmüş, taraflar görüşmenin sonunda ateşkes ve cenazelerin değişimi konusunda anlaşmaya varmıştı.

DW, dpa, AFP / HT,BÖ

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