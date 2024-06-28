Azerbaycan'da erken genel seçimler 1 Eylül'de yapılacak

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Milli Meclis'in feshedilmesini ve genel seçimlerin öne alınarak 1 Eylül'de yapılmasını öngören kararnameyi imzaladı. Cumhurbaşkanlığının internet sayfasında yayımlanan kararnamede "Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi erken seçimleri 1 Eylül 2024 tarihinde yapılmalı" ifadesi yer aldı.

Aliyev'in söz konusu kararnameyi imzalaması öncesinde Azerbaycan Milli Meclisi, iktidardaki Yeni Azerbaycan partisinin girişimi ile Cumhurbaşkanı Aliyev'den erken seçim talebinde bulundu.

Azerbaycan'da parlamento seçimlerinin Kasım ayında yapılması öngörülüyordu. Ancak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP29) da bu yıl 11-22 Kasım tarihlerinde Azerbaycan'da düzenlenecek. Seçimlerin COP29 ile aynı tarihlere denk geldiğine işaret eden Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tahir Bugadov, "Bu koşullar altında parlamentonun feshedilerek, erken parlamento seçimlerinin yapılmasının makul olduğuna inanıyoruz" açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Aliyev'in talebi üzerine seçimlerin öne çekilmesini değerlendiren Azerbaycan Anayasa Mahkemesi ise dün açıkladığı kararında erken parlamento seçimlerinin anayasaya uygun olduğunu bildirdi.

Yaklaşık iki ay öne çekilen parlamento seçimleri ile Cumhurbaşkanı Aliyev'in gücünü pekiştirmesi bekleniyor. İktidarın büyük ölçüde cumhurbaşkanında olduğu ülkede, parlamentonun gücü daha kısıtlı kalıyor.

2003 yılından beri iktidarda olan Aliyev'in döneminde yapılan seçimler, Batılı gözlemciler tarafından adil ve özgür bir ortamda gerçekleştirilmediği gerekçesiyle eleştirildi. Batı, Aliyev yönetimini siyasi muhalifleri ve bağımsız medyayı baskı altında tutmakla suçluyor.

Aliyev ülke içinde ise 1990'ların başından bu yana Ermeni güçlerin kontrolü altında bulunan Dağlık Karabağ'da geçen yıl sağladığı zaferin ardından popülaritesi artan bir lider. Azerbaycan güçlerinin 19 Eylül 2023'te bir gün süren taarruzu sonunda Dağlık Karabağ'daki ayrılıkçı yönetim pes etmek zorunda kalmış, Dağlık Karabağ'ın tamamı Azerbaycan'ın kontrolüne geçmişti. Uluslararası düzeyde tanınmayan "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti" de varlığını sona erdirmiş, bölgede yaşayan yaklaşık 100 bin Ermeni de Ermenistan'a kaçmıştı.

DW, AFP/JD, HT

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