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Azerbaycan'a ait yolcu uçağı Kazakistan'da düştü

25 Aralık 2024

Bakü-Grozni seferini yapan J2-8243 sefer sayılı uçak Kazakistan'da düştü. Uçaktaki 72 kişiden 25'i sağ kurtuldu.

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İniş takımları açık, uçuş halinde, Azerbaycan Havayollarına ait bir yolcu uçağı
Sembol fotoğrafFotoğraf: Urbanandsport/NurPhoto/picture alliance

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den kalkan bir yolcu uçağı Kazakistan'ın Aktau bölgesinde düştü. Azerbaycan Havayollarına ait uçağın Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'nin başkenti Grozni'ye gitmekte olduğu açıklandı.

Brezilyalı Embraer şirketince üretilen uçakta 67 yolcu ve 5 mürettebat bulunuyordu. Yerel yetkililer enkazdan sağ çıkarılan 25 kişinin tedavilerine hastanede başlandığını bildirdi. Yaralılardan en az beşinin yoğun bakımda olduğu açıklandı.

Görgü tanıklarının kaydettikleri videolarda J2-8243 sefer sayılı uçağın yere, yataya yakın pozisyonda ancak yüksek hızda ve sağ kanadı aşağıda kalacak şekilde yaklaştığı, çarpmanın ardından bir patlama meydana geldiği görülüyor.

Şirket kazanın ardından uçağın Aktau'nun üç kilometre dışındaki bir bölgeye "acil iniş" yapmak zorunda kaldığını kaydetti.

Rus basını Grozni'deki sis nedeniyle uçağın rotasının değiştirildiğini, teknik arıza dahil kazaya sebep olabilecek tüm seçeneklerin soruşturulacağını aktardı.

 

Reuters,AFP / MUK,ET

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