 Azerbaycan ve Ermenistan yeni sınır belirleyecek | DÜNYA | DW | 27.11.2020

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DÜNYA

Azerbaycan ve Ermenistan yeni sınır belirleyecek

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Dağlık Karabağ bölgesinde Azerbaycan ile Ermenistan'ın yeni bir sınır belirleyeceğini, bunun için ortak komisyon ve çalışma grupları oluşturulacağını açıkladı.

Berg-Karabach | Armenien hat Region Kalbadschar an Aserbeidschan übergeben

Azerbaycan ve Ermenistan Dağlık Karabağ bölgesinde geçici yeni bir sınır çizgisi belirlemek istiyor. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı tarafından Cuma günü yapılan açıklamada, ortak komisyonlar ve çalışma gruplarının ülke sınırlarını belirleyecek "karmaşık süreci" müzakare edeceği belirtildi. Açıklamada, Güney Kafkasya bölgesinde çok sayıda geçici kontrol noktası oluşturulacağı da kaydedildi.

Dağlık Karabağ'da ateşkes öngören anlaşmanın imzalanmasının ardından bölgedeki sorunların çözümü için Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan arasında diplomatik temaslar da sürüyor.

Infografik Karte Berg-Karabach nach dem Krieg im Herbst 2020 TR

Putin devrede

Kremlin sözcüsü Dmitri Peşkov da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Ermenistan ve Azerbaycan'daki mevkidaşları ile telefonda yoğun diyalog halinde" olduğunu söyledi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da, Facebook paylaşımında Putin ile iki telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ordusu ile Ermeni milisler arasında yaklaşık beş hafta süren çatışmaların ardından Rusya'nın arabuluculuğu ile Azerbaycan ve Ermenistan arasında ateşkes anlaşması imzalanmıştı. Anlaşma uyarınca, ateşkesin yaklaşık 2 bin Rus barış gücü askerleri tarafından denetlenmesi öngörülüyor. Anlaşmaya göre, yaklaşık 30 yıldır Ermenistan'in kontrolünde olan Ağdam ve Kelbecer'in Azerbaycan'a geri verildi. Laçin'in de 1 Aralık'ta Azerbaycan'ın kontrolüne geçmesi planlanıyor.

dpa/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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