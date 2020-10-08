 Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları Moskova′da görüşecek | DÜNYA | DW | 09.10.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları Moskova'da görüşecek

Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarının bugün Moskova'da bir araya geleceği bildirildi. Rusya lideri Putin dün tarafları çatışmalara son vermeye çağırarak görüşmeye davet etmişti.

Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başlayan çatışmalar sürüyor.

Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başlayan çatışmalar sürüyor.

Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanları bugün Moskova'da bir araya gelecek. Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova, "Bakü ve Erivan'ın Moskova'da düzenlenecek istişare toplantısına katılımlarını teyit ettiklerini" bildirdi. Zakharova, toplantı için hazırlıkların sürdüğünü, Cuma günü ilerleyen saatlerde toplantının gerçekleşeceğini kaydetti.

Toplantı haberi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dünkü görüşme çağrısının ardından geldi. Putin, iki tarafa da Dağlık Karabağ'daki çatışmaları durdurma çağrısı yapmış, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermeni mevkidaşı Zohrab Mnatsakanyan görüşme için Moskova'ya davet edilmişti.

Minsk grubu da devrede

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) bünyesinde Dağlık Karabağ sorununun çözümü için 1992 yılında kurulan Minsk Grubu da çatışmaların durdurulması için devrede. ABD, Fransa ve Rusya'dan oluşan Minsk Grubu'nun Perşembe günü Cenevre'de toplanacağı ve toplantıya Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'un da katılacağı bildirilmişti. Perşembe günkü toplantıyla ilgili kamuoyuna yansıyan bir bilgi olmazken, Minsk Grubu'nun Pazartesi günü de Moskova'da toplanması ve toplantıya Ermenistan Dışişleri Bakanı Mnatsakanyan'ın katılması bekleniyor.

Azerbaycan ordusu ile Dağlık Karabağ'daki Ermeni milisler arasında 27 Eylül'den bu yana süren çatışmalarda en az 400 kişi hayatını kaybetti. Azerbaycan, çatışmalara son verilmesi için Ermeni güçlerin Dağlık Karabağ'dan çekilmesini şart koşuyor. Dağlık Karabağ, uluslararası hukuka göre Azerbaycan toprakları içinde yer alıyor.

rtr/BK,TY

© Deutsche Welle Türkçe 

 

Önerdiğimiz linkler

Ruhani'den Dağlık Karabağ açıklaması: Sınırlarımıza terörist gönderiliyor

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Dağlık Karabağ'la ilgili yaptığı açıklamada "Suriye ve başka yerlerden sınırımıza terörist gönderiliyor" dedi. Fransa da Türkiye'yi çatışmalara askeri olarak dahil olmakla suçladı.  

Rusya: Dağlık Karabağ'ı savunma yükümlülüğümüz yok

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın, Rusya'nın NATO'su olarak bilinen KGAÖ askeri ittifakını gündeme getirmesinin ardından Rusya'dan "KGAÖ Dağlık Karabağ'ı kapsamıyor" açklaması geldi.  

Aliyev'den Ermenistan'a diyalog mesajı

Azeybaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Putin'le gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Dağlık Karabağ'daki çatışmalara son verilmesi durumunda Ermenistan'la görüşmeye hazır olduklarını söyledi.  

Belgaryan: Karabağ nüfusunun yarısı yollarda

Dağlık Karabağ yönetimi, 145 bin nüfuslu bölgede 70 bin ila 75 bin kişinin çatışmalar nedeniyle evini terk etmek zorunda kaldığını bildirdi.  

Benzer içerik

Berg-Karabach Konflikt

Dağlık Karabağ için çözüm önerisi: Toprak değişimi 08.10.2020

Mirgün Cabas'a konuk olan emekli büyükelçi Oğuz Demiralp, Dağlık Karabağ sorununun "toprak değişimi" ile çözülebileceği görüşünde. Cabas'ın diğer konuğu araştırmacı Aysuda Kölemen ise pandemide eğitim konusundaki çalışmasının sonuçlarını paylaştı. Kölemen'e göre, Türkiye'de devlet pandemide çocukları okula gönderme kararını velilere bırakmamalıydı.

Berg-Karabach Konflikt

Dağlık Karabağ için Rusya devrede 05.10.2020

Ermenistan ile Azerbaycan arasında Dağlık Karabağ bölgesinde çatışmalar sürerken, Rus Dışişleri Bakanı Lavrov Ermeni mevkidaşı ile bir telefon görüşmesi yaptı. Lavrov, ateşkes çağrısında bulundu.

Frankreich Normany Four-Gipfel in Paris | Wladimir Putin und Emmanuel Macron

Putin ve Macron'dan Dağlık Karabağ çağrısı: Çatışmaları durdurun 01.10.2020

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Dağlık Karabağ'daki çatışmaların sonlandırılması çağrısında bulundu.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

ABD Başkanı Trump

Trump seçim kampanyalarını sürdürecek

COVID-19 tedavisi devam eden ABD Başkanı Donald Trump seçim kampanyalarını sürdüreceğini duyurdu. Trump, haftasonunda seçim meydanlarında olacak.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Seyahat kısıtlamalarınn en çok etkilediği havayolu ulaşımında hangi şirket ne durumda?  