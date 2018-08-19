 Azerbaycan ve Almanya arasında diplomatik kriz | ALMANYA | DW | 21.08.2018

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ALMANYA

Azerbaycan ve Almanya arasında diplomatik kriz

Başbakan Merkel'e Azerbaycan ziyareti sırasında eşlik etmesi öngörülen Alman milletvekiline ülkeye giriş yasağı kondu. 'İstenmeyen kişi' ilan edilen Federal Milletvekili Weiler ziyarete katılmayacağını açıkladı.

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Federal Milletvekili Albert Weiler (CDU)

Almanya Başbakanı Merkel'in Kafkas ülkelerini kapsayan ziyareti öncesi diplomatik kriz çıktı. Azerbaycan, istenmeyen kişi ilan ettiği Alman milletvekili Albert Weiler'e ülkeye giriş izni vermedi.

Alman Bild gazetesinde çıkan haberde Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Kafkas ülkelerine yapacağı ziyaretin diplomatik skandala yol açtığı belirtildi. Azerbaycan'ın, Merkel'e Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan ziyaretleri sırasında eşlik edecek olan heyette yer alması öngörülen Hristiyan Demokrat Birlik üyesi ve Federal Meclis Milletvekili Albert Weiler'e ülkeye giriş izni vermediği öğrenildi.

Haberde Alman – Güney Kafkasya Karma Parlamento Komisyonu Başkan Vekili Weiler'in 2014 ve 2016 yıllarında Ermenistan'ın işgal ettiği Dağlık Karabağ'a gittiğine yer verildi. Devletler hukukuna göre Azerbaycan toprağı sayılan, ancak Ermeni yanlısı güçlerin işgal ettiği Dağlık Karabağ yüzünden 1990'lı yıllarda Erivan ve Bakü yönetimleri savaşın eşiğine gelmişti. 

Almanya Dışişleri Bakanlığının krizin aşılması için Azerbaycan'ın Berlin'deki büyükelçisi ile yaptığı görüşmelerden sonuç alınamadığı açıklandı. Gazetenin haberine göre Weiler, Azerbaycan hükümeti tarafından "istenmeyen kişi" ilan edildi. Haberde Weiler'in Azerbaycan'a gitmekten vazgeçtiğine ve "Bölge barışından endişe duyduğum için arabuluculuk yapmak isterdim” dediğine de yer verildi.

DW, dpa/AG, HS

© Deutsche Welle Türkçe

 

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