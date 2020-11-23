Azerbaycan Kelbecer'in kontrolünü devraldı

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ordusu ile Ermeni milisler arasındaki çatışmaları sona erdiren anlaşma uyarınca Ermenistan Kelbecer ilinin kontrolünü Azerbaycan'a devretti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından geceyarısı yapılan açıklamada, "Azeri ordusuna ait birlikler 25 Kasım'da Kelbecer'e girdi" denildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde askerlerin karla kaplı yol üzerinde mayın taraması yaptığı görülüyor.

Rusya'nın öncülüğünde Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan anlaşma uyarınca Ermenistan'ın Kelbecer'in kontrolünü 15 Kasım'da Azerbaycan'a devretmesi öngörülüyordu. Ancak Azerbaycan, "insani nedenlerle" bu süreyi 25 Kasım'a kadar uzatmıştı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kelbecer'de kontrolün devralınmasıyla ilgili olarak televizyondan yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, bölge "Bugün işgalden kurtuldu. Bu nedenle Azerbaycan halkını yürekten kutlarım" dedi. Kelbecer'in yeniden inşa edileceğini belirten Aliyev, bölgenin yeniden canlanacağını vurgulayarak "Sadece Kelbecer'in değil, civardaki bütün kentlerin yeniden inşası için bir taslak hazırlanması talimatını verdim" şeklinde konuştu. Bölgedeki kilise ve camiler dahil bütün tarihi eserlerin korunacağı mesajını veren Aliyev, bunların "tarihi hazine" olduğunu kaydetti.

Ermeniler bölgeden ayrılıyor

Kiliselerini geride bırakan Ermenilerin ise bölgeden ayrılırken yanlarında götürebilecekleri herşeyi almaya çalıştıkları belirtiliyor. Elektrik kablolarını, hidroelektrik santrallerin parçalarını, ormanları keserek ağaçları dahi yanlarında götürdükleri aktarılıyor. Kelbecer'de yaşayan Ermenilerin bölgeyi terk etmesinin ardından yaklaşık 30 yıl önce bölgeden kaçmak zorunda kalan Azerilerin geri dönmesi bekleniyor.

Ermenistan, geçen Cuma günü de Ağdam'ın kontrolünü Azerbaycan'a devretmişti. Anlaşma uyarınca Laçin'in ise 1 Aralık'ta Azerbaycan'ın kontrolüne geçmesi öngörülüyor.

Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de patlak veren ve altı hafta süren çatışmalar, Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında 10 Kasım'da imzalanan anlaşmayla son bulmuştu. Anlaşma, ateşkesin yanı sıra Ağdam, Laçin ve Kelbecer bölgelerinin Azerbaycan'a geri verilmesini de öngörüyordu.

AFP,dpa/JD,HS

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