 Azerbaycan kayıplarının sayısını açıkladı | DÜNYA | DW | 03.12.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Azerbaycan kayıplarının sayısını açıkladı

Azerbaycan, Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda ölen asker sayısını ilk kez açıkladı. Savunma Bakanlığı çatışmalarda 2 bin 783 askerin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Şuşa kentinin alındığı 8 Kasım milli bayram ilan edildi.

default

Azerbaycan, Dağlık Karabağ'da 10 Kasım'da yürürlüğe giren ateşkesle sona eren altı haftalık çatışmalardaki kayıp sayısını ilk kez açıkladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, çatışmalarda Azeri tarafından 2 bin 783 askerin hayatını kaybettiği, 100'ü aşkın sayıda askerin ise kayıp olduğu bildirildi. Bin 245 yaralının halen tedavi gördüğü kaydedildi.

Azerbaycan, yürürlükteki savaş hukuku nedeniyle şimdiye kadar ordudan kayıplarla ilgili verileri kamuoyuyla paylaşmamıştı.

Dağlık Karabağ'daki Ermeni yönetim, çatışmalar sırasında bin 746 milisin yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

10 Aralık'taki törene Erdoğan da katılacak

Azeri haber ajansı Turan, Azerbaycan'ın 44 günlük savaşta elde ettiği zaferin 10 Aralık tarihinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı bir askeri törenle kutlanacağını bildirdi.

Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, 8 Kasım tarihini "Zafer Günü" ilan etti. 8 Kasım'da Azeri ordusu stratejik açıdan önem taşıyan, Dağlık Karabağ'ın ikinci büyük kenti Şuşa'nın kontrolünü ele geçirmişti.

dpa/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Akar: Türk ve Rus generaller beraber çalışacaklar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ortak gözlem merkezinin inşaatının yapıldığını ve merkezde Türk ve Rus generallerin birlikte çalışacağını söyledi.  

Azerbaycan ve Ermenistan yeni sınır belirleyecek

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Dağlık Karabağ bölgesinde Azerbaycan ile Ermenistan'ın yeni bir sınır belirleyeceğini, bunun için ortak komisyon ve çalışma grupları oluşturulacağını açıkladı.  

Türkiye ve Azerbaycan'dan Fransa'ya sert tepki

Fransa Senatosu'nun Dağlık Karabağ'ın tanınmasını talep eden kararına Ankara ve Bakü'den sert tepki geldi. Azerbaycan "Hiçbir güç kendi toprağımızdan çıkmamızı talep edemez" dedi.  

Benzer içerik

Symbolbild Russland Türkei Flaggen

Türkiye ve Rusya Dağlık Karabağ konusunda anlaştı 01.12.2020

Türkiye Dağlık Karabağ’da ateşkesi denetlemek amacıyla bir Türk-Rus ortak merkezinin kuruluşu için mutabakat imzaladı. Merkezin en kısa sürede faaliyete geçirilmesi için gerekli çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Armenien Aserbaidschan Nagorno-Karabakh Konflikte 1

Dağlık Karabağ: Savaş bir kez daha halkı evlerinden ediyor 23.11.2020

Azerbaycan’ın kontrolüne geçen topraklardan ayrılan Ermeniler hayata tutunmaya çalışıyor. 30 yıl önce Azerilerin kaçmak zorunda kaldıkları bölgelerden şimdi Ermeniler ayrılıyor. Yaşadıklarını DW'ye anlattılar.

Berg-Karabach | Armenien hat Region Kalbadschar an Aserbeidschan übergeben

Azerbaycan ve Ermenistan yeni sınır belirleyecek 27.11.2020

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Dağlık Karabağ bölgesinde Azerbaycan ile Ermenistan'ın yeni bir sınır belirleyeceğini, bunun için ortak komisyon ve çalışma grupları oluşturulacağını açıkladı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Biden yeni can kayıplarına karşı uyardı

ABD'nin müstakbel başkanı Joe Biden, korona kurallarına dikkat etmeyen Amerikalıları uyardı. Önlemlere uyulması çağrısı yapan Biden, Ocak ayına kadar 250 bin kişiyi daha kaybedebileceklerini söyledi.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü Arjantinli efsanevi futbolcu Maradona'nın yasını tutuyor.  