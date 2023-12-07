Azerbaycan ile Ermenistan esir takasında anlaştı

İyi niyetin bir göstergesi olarak Azerbaycan 32 Ermeni askerini, Ermenistan ise 2 Azeri askerini serbest bırakacak.

Ermenistan ve Azerbaycan, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi ve savaş esirlerinin takası konusunda uzlaşmaya varıldığını duyurdu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı ile Ermenistan Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan ortak açıklamada, her iki ülkenin de "bölgede uzun zamandır beklenen barışa ulaşmada tarihi bir fırsat" bulunduğu konusunda aynı görüşü paylaştığı vurgulandı.

Ortak açıklamada, "İki ülke, egemenlik ve toprak bütünlüğü ilkelerine saygı temelinde ilişkileri normalleştirme ve barış anlaşmasına ulaşma niyetlerini bir kez daha teyit eder" ifadesine vurgu yapıldı.

Açıklamada, Ermenistan Başbakanlığı ile Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı arasında yürütülen görüşmeler sonrasında iki ülke arasında güvenin tesis edilmesine yönelik somut adımların atılması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Bu çerçevede iyi niyet göstergesi olarak Azerbaycan'ın 32 Ermeni askeri, Ermenistan'ın da iki Azeri askeri serbest bırakacağı ifade edildi.

Bunun yanı sıra Ermenistan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29'uncu Taraflar Konferansı'nın (COP29) Azerbaycan'da yapılmasına destek vereceğini ve kendi adaylığını geri çektiğini duyurdu.

Ermenistan ve Azerbaycan açıklamada, "Yakın bir gelecekte güven artırıcı ek tedbirleri tartışmayı sürdüreceklerini ve uluslararası topluma çabalarını destekleme çağrısı yaptıklarını" ifade etti.

Azerbaycan Karabağ'da kontrolü sağlamıştı

Uluslararası hukuka göre Azerbaycan topraklarında kalan ancak nüfusunun büyük bölümünü Ermenilerin oluşturduğu Dağlık Karabağ, 1990'lı yılların başından bu yana Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki en önemli gerginlik konusuydu. Son olarak Azerbaycan Eylül ayında Dağlık Karabağ'a yönelik askeri operasyon başlatmış, bundan bir gün sonra Bakü ile Karabağ Ermenileri arasında Rusya'nın arabuluculuğu ile ateşkes sağlanmıştı. Karabağ Ermenileri silah bırakmayı kabul etmiş ve uluslararası toplum tarafından tanınmayan yönetimin 1 Ocak 2024'te feshedileceğini duyurmuştu. Karabağ'da Bakü'nün kontrolü ele geçirmesinin ardından, bölgede yaşayan yaklaşık 120 bin Ermeni'nin neredeyse tamamı Karabağ'ı terk ederek, Ermenistan'a kaçmıştı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı barışın sağlanması için Avrupa Birliği, ABD ve Rusya'nın arabuluculuğunda ayrı ayrı müzakereler yürütülmüş, ancak pek ilerleme kaydedilmemişti.

AFP,DW/JD,EC

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