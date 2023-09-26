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Bakü: Ermenistan topraklarına yönelik askeri planımız yok

26 Eylül 2023

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in dış politika danışmanı Hacıyev, ülkesinin Nahçıvan'a koridor açmak için askeri önlemler almayacağını ve zor kullanmayı düşünmediklerini dile getirdi.

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Aliyev ve Erdoğan'ın Pazartesi günü Nahçıvan'da bir araya gelmesi Ermeni tarafında endişelere yol açmıştı.
Aliyev ve Erdoğan'ın Pazartesi günü Nahçıvan'da bir araya gelmesi Ermeni tarafında endişelere yol açmıştı.Fotoğraf: Arif Hudaverdi Yaman/AA/picture alliance

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in dış politika danışmanı Hikmet Hacıyev, ülkesinin Ermenistan'ın güneyinden Nahçıvan'a bir koridor açmak için askeri önlemler alma gibi bir niyetinin olmadığını dile getirdi. Reuters haber ajansına açıklamalarda bulunan Hacıyev, Bakü'nün amacının sadece Nahçıvan'a bir yol açılması olduğunu ve bunun hem Azerbaycan, hem Ermenistan, hem de tüm bölge ülkeleri açısından faydalı olacağını belirtti.

Ermeni mevkidaşı Armen Grigoryan ile, Avrupa Birliği (AB) arabuluculuğunda görüşmek üzere geldiği Brüksel'de bulunan Hikmet Hacıyev, "Azerbaycan'ın, Ermenistan Cumhuriyeti'nin egemenlik alanına yönelik hiçbir askeri hedefi yoktur. Böyle bir şey kesinlikle gündemimizde değil. Ermenistan'a önerimiz bir ulaşım ve nakliye hattı açmak ve bunu da barışçıl yoldan yapmak" ifadelerini kullandı.

Ermeni tarafında Nahçıvan endişesi

Azerbaycan'ın geçen hafta, uluslararası hukuka göre kendi toprağı olan Dağlık Karabağ'daki Ermenilere ait askeri hedeflere yönelik operasyonunun ardından, Ermenistan'da, Bakü'nün Nahçıvan'a zor kullanarak bir koridor açma girişiminde bulunabileceği endişesi gündeme gelmişti.

Pazartesi günü Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyetinde ikili görüşme gerçekleştiren ve Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı Temel Atma Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölgede kapsamlı normalleşme için yeni fırsat pencereleri açıldığını belirterek "Ermenistan’ın kendisine uzatılan barış elini tutmasını artık samimi adımlar atmasını bekliyoruz” demişti.

Azerbaycan ve Ermenistan liderleri Mayıs ayında Brüksel'de bir araya gelmişti.
Azerbaycan ve Ermenistan liderleri Mayıs ayında Brüksel'de bir araya gelmişti.Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA/picture alliance

Nahçıvan aracılığıyla Azerbaycan ve Türkiye arasında doğrudan bağlantı kurulmasına dair mesajlar Dağlık Karabağ'daki Ermeni yönetimi çevrelerinde endişe yaratmış, yönetimle bağlantılı bir Telegram kanalında, "Azerbaycan ile Türkiye'nin yeni hedefi Syunik (Ermenistan'ın güneyinde bir bölge). Bunu açıkça ilan ettiler. Savaş için aktif olarak hazırlıklara başlandı" mesajı paylaşılmıştı.

AB zirvesinde Aliyev-Paşinyan görüşmesi için hazırlık

Brüksel'de yapılan Hacıyev-Grigoryan görüşmesinde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın 5 Ekim'de, İspanya'nın Granada kentinde yapılacak olan AB Konseyi toplantısı marjında bir araya gelme olasılığı da ele alındı. Görüşme sonrasında AB'den yapılan açıklamada da, "Granada'daki olası bir buluşma, iki lider tarafından karşılıklı toprak bütünlüğü ve egemenliğe yönelik taahhütlerin kamuoyu önünde yinelenmesi için kullanılması gerektiğine inanıyoruz" denildi.

Reuters / ET,BK

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