Azerbaycan-Ermenistan sınırına AB misyonu

Avrupa Birliği (AB) Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sınır belirleme çalışmalarına destek için bölgeye sivil misyon gönderecek.

Azerbaycan ve Ermenistan,sınır belirleme komisyonlarının çalışmalarınadestek amacıyla bölgeye sivil bir Avrupa Birliği (AB) misyonu gönderilmesini kabul etti.

AB Konseyi'nin bugün yayımladığı açıklamada, İki ülke arasındaki sınır bölgesine gönderilecek AB misyonunun bu ay içinde görevine başlayacağı ve azami iki ay içinde tamamlayacağı açıklandı.

AB Konseyi'nin açıklamasında "Bu misyonun amacı, hem güven inşa etmek hem de yayımladığı raporlar aracılığıyla sınır komisyonlarına katkıda bulunmak" denildi.

Ermenistan'ın Azerbaycan sınırında sivil bir AB misyonunun çalışmasını kolaylaştırması, Azerbaycan'ın da bu misyonla iş birliği yapması konusunda anlaşmaya varıldı.

Açıklamada, geçtiğimiz aylarda kurulan sınır belirleme komisyonlarının bir sonraki toplantısının da Ekim sonunda Brüksel'de yapılacağı belirtildi.

Açıklamaya göre, Azerbaycan ve Ermenistan ayrıca, "hem Birleşmiş Milletler (BM) Şartı hem de sayesinde her iki ülkenin birbirinin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tanıdığı 1991 tarihli Almatı Bildirisi'nin, sınır belirleme komisyonlarının çalışmalarında temel oluşturacağını" teyit etti.

Prag'da dörtlü görüşme

Taraflar arasındaki mutabakata ilişkin açıklama, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in dün Çekya'nın başkenti Prag'da Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı kapsamında gerçekleştirdiği dörtlü görüşmenin ardından yapıldı.

İki ülke arasındaki sorunun temelinde, uluslararası hukuka göre Azerbaycan'ın parçası olmasına karşın 1994'te sona eren savaşta Ermenistan'ın kontrolüne geçen Dağlık Karabağ bölgesi yatıyor.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında 2020 yılında Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle çıkan savaşta 6 bin 500'ten fazla insan hayatını kaybetti. Azerbaycan'ın Türkiye'den de askeri destek aldığı savaş, Rusya'nın arabuluculuğunda sağlanan ateşkesle son bulmuştu. Ateşkes anlaşması sonucunda Azerbaycan, Dağlık Karabağ'da Ermenistan'ın kontrolündeki toprakların önemli bir bölümünü geri alırken Rusya da bölgeye barış gücü konuşlandırmıştı. Ancak bölgede tansiyon devam ediyordu. İki ülke arasındaki çatışmalar Eylül ayı ortasında yeniden alevlendi. ABD'nin arabulucuğunda ilan edilen ateşkese kadar süren çatışmalarda 200'ü aşkın kişi hayatını kaybetti.

Türkiye ile Ermenistan son dönemde ilişkileri normalleştirmek için önemli adımlar attı. Son olarak dün Prag'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan yüz yüze görüşme gerçekleştirdi. Söz konusu buluşma, 2009 yılından sonra Türkiye ile Ermenistan arasında liderler düzeyinde gerçekleşen ilk görüşme oldu.

DW/CÖ,EC