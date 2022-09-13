Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarında çok sayıda can kaybı

Azerbaycan çatışmalarda 50, Ermenistan ise 40 askerinin öldüğünü duyurdu. ABD ve BM, taraflara derhal çatışmalara son verme çağrısında bulundu.

Güney Kafkasya ülkeleri Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmalarda her iki tarafta da çok sayıda asker hayatını kaybetti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Ermeni askerlerle yaşanan çatışmalarda en az 50 Azeri askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile yaşanan çatışmalarda en az 49 Ermeni askerin öldüğünü bildirdi. Paşinyan Salı günü başkent Erivan'da yaptığı açıklamada bunun nihai sayı olmadığını da sözlerine ekledi.

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Azerbaycan'dan suçlama

Azerbaycan ve Ermenistan arasında gece başlayan çatışmaların ardından Rusya'nın arabuluculuğu ile ateşkes sağlandığı bildirildi. Ancak Azerbaycan, Ermenistan'ı bu ateşkese uymamakla suçladı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, "Saat 09.00'dan itibaren ateşkes ilan edilmiş olmasına rağmen, Ermenistan sınır bölgesinde top ve diğer ağır silahları kullanarak, ateşkesi ihlal etti" açıklamasını yaptı.

Ermenistan Savunma Bakanlığı ise ateşkesin ardından çatışmaların azaldığını, ancak sınırda durumun hâlâ "çok gergin" olduğunu bildirdi.

Çatışmaların nasıl başladığına ilişkin olarak taraflardan farklı açıklamalar gelmişti. Erivan, Ermenilere ait üç noktada Azeri birliklerin top ve ağır silahlarla saldırdığını bildirmişti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında ise Ermenilerin sabotaj girişimi nedeniyle taraflar arasında çatışma çıktığı belirtilmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Fotoğraf: Raquel Cunha/REUTERS

Blinken'dan taraflara çatışmalara son verilmesi çağrısı

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gerilimin yeniden sıcak çatışma dönüşmesi uluslararası toplum tarafından kaygıyla karşılandı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, taraflara çatışmalara son verilmesi çağrısında bulundu.

Indiana eyaletindeki Purdue Üniversitesi'nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Blinken, Azerbeycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile ayrı ayrı yaptığı telefon görüşmelerinde gerilimin "kimseye yararı olmayacağı" mesajını verdiğini söyledi.

ABD'li Bakan, her iki lidere de "çatışmaya son vermek ve kalıcı barış hakkında görüşmelere geri dönmek için mümkün olan her şeyin yapılması" çağrısında bulunduğunu belirtti.

Ukrayna savaşı yerine dikkatlerin başka bir yöne çevrilmesi amacıyla Rusya'nın bölgede karışıklık yaratmayı denemesinden kaygı duyduğunu ifade eden Blinken, "Eğer Rusya suların durulmasını sağlamak için gerçekten nüfuzunu kullanırsa bu da olumlu olur" şeklinde konuştu.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Fotoğraf: Khalil Hamra/AP Photo/picture alliance

Guterres'ten taraflara "itidalli olma" çağrısı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de taraflara derhal çatışmalara son verilmesi çağrısında bulundu. Guterres, sözcüsü Antonio Guterres aracılığıyla yaptığı açıklamada, her iki tarafa da "tansiyonun düşürülmesi için derhal gereken adımların atılması, azami düzeyde itidalli davranılması ve bütün sorunların diyalog ve mevcut diğer formatlar dahilinde çözülmesi" çağrısı yaptı.

Kremlin: Tansiyonun düşürülmesi için çaba gösteriyoruz

Rusya'dan da taraflar arasında yeniden barış ve sükûnetin sağlanması için çabaların sürdüğü mesajını verdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "sınırda gerilimin giderilmesi için her türlü çabayı gösterdiğini" bildirdi.

AFP, Reuters/JD, EC